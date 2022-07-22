Tử vi 7 ngày tới (23/7 - 27/7), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp giàu sang phú quý, phúc khí thăng hoa, công danh thăng tiến, tiền bạc chảy về túi như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 11:42

Tử vi 7 ngày tới (23/7 - 27/7), 3 con giáp may mắn giàu sang phú quý, công danh thăng tiến, tài lộc thăng tiến không ngừng.

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi thăng tiến không ngừng trong 7 ngày tới. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của mình xứng đáng với vị trí đang có. Những cố gắng đó đã được đồng nghiệp công nhận, cấp trên đánh giá cao và có ý định trao thêm trọng trách trong thời gian tới.

Chuyện tình cảm có bước tiến lớn. Giữa bạn và người ấy tìm được tiến nói chung sau nhiều mâu thuẫn. Người dộc thân có thể gặp được đối tượng hợp ý nhờ váp sự giới thiệu của người thân, bạn bè.

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Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi thăng tiến không ngừng trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới cất lộc dồi dào, vận trình suôn sẻ. Con giáp may mắn phát triển năng lực để gia tăng tiền bạc. Bản mệnh nhớ tận dụng cơ hội đang tốt trong thời gian này để thực hiện những dự định của bản thân đã đề ra từ trước. Để mọi việc thuận lợi hơn, bạn có thể hỏi nhờ xin sự giúp đỡ từ người khác.

Bản mệnh gặp nhiều may mắn trên phương diện tình cảm. Bản mệnh có cơ hội gặp lại cố nhân sau nhiều năm xa cách. Đây có thể là cơ duyên nên con giáp hãy cố mà nắm lấy nhé.

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Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới cất lộc dồi dào, vận trình suôn sẻ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 7 ngày tới  cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả. Chuyện làm ăn của con giáp rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít. Bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Con giáp cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Con giáp đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

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Người tuổi Sửu trong 7 ngày tới  cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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