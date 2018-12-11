Thiếu nữ 15 tuổi bỏ nhà đi ‘rót bia’ lên tiếng: ‘Mẹ đánh, trói tay chân không cho em ăn nên em sợ quá bỏ trốn’

Xã hội 11/12/2018 10:40

Sau nhiều ngày mất tích, nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi đã trở về và tiết lộ nguyên nhân. Một trong những lý do khiến em hành động như vậy là vì bị mẹ đánh, trói tay chân nên bỏ trốn.

Mới đây, vụ việc người nhà nữ sinh N.T.N.Q (sinh năm 2003, trú tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hòa, tỉnh Thái Bình) tố một người đàn ông 40 tuổi nhắn tin lôi kéo Q. bỏ nhà đi nhiều ngày khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Được biết sau nhiều ngày bỏ đi, tối 9/12, nữ sinh này đã trở về nhà. Còn anh H. (sinh năm 1979, ngụ xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) – người bị gia đình Q. tố cũng đã lên tiếng phủ nhận sự việc.

Thiếu nữ 15 tuổi bỏ nhà đi ‘rót bia’ lên tiếng: ‘Mẹ đánh, trói tay chân không cho em ăn nên em sợ quá bỏ trốn’ - Ảnh 1
Q. cho rằng đây chỉ là hành động trêu đùa của em và H. - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trao đổi với báo chí vào chiều qua (10/12), lãnh đạo công an huyện Hưng Hà cho biết đơn vị này sau khi nhận được đơn tố cáo đã vào cuộc điều tra. Kết quả xác minh cho thấy những gì gia đình Q. đăng tải lên mạng xã hội là chưa đúng sự thật.

Q. kể trên Đời sống plus: “Em bỏ nhà đi là do em mâu thuẫn với mẹ. Mẹ có đánh em, trói tay chân, không cho em ăn nên em sợ quá không muốn ở nhà nữa nên mới bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn em nhờ anh H. cho em ở và cho em làm việc tại đấy. Tuy nhiên, em thấy công việc không phù hợp với mình nữa nên em thôi không làm".

Nữ sinh này còn chia sẻ thêm, những tin nhắn giữa mình và H. chỉ là trêu đùa. Hai người không hề yêu nhau như những gì gia đình đã tố. Q. cho biết em tự nguyện cùng người yêu nhờ H. tìm giúp công việc chứ không hề bị dụ dỗ. Tuy nhiên, người nhà vẫn không tin vào lời giải thích của Q. và tiếp tục làm đơn gửi đến Công an tỉnh Thái Bình.

Thiếu nữ 15 tuổi bỏ nhà đi ‘rót bia’ lên tiếng: ‘Mẹ đánh, trói tay chân không cho em ăn nên em sợ quá bỏ trốn’ - Ảnh 2

Thiếu nữ 15 tuổi bỏ nhà đi ‘rót bia’ lên tiếng: ‘Mẹ đánh, trói tay chân không cho em ăn nên em sợ quá bỏ trốn’ - Ảnh 3
Vì những tin nhắn này, người nhà Q. tin rằng em bị H. dụ dỗ - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, người phụ nữ tên N.T.P (ngụ xã Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình) đã có đơn trình báo với cơ quan chức năng về việc con gái là N.T.N.Q. bị một người đàn ông dụ dỗ, bỏ nhà đi.

Sau đó, chị kiểm tra điện thoại của con gái thì phát hiện Q. và người đàn ông tên H. có nhắn tin qua lại thân mật. Trong tin nhắn, Q. bị H. dụ bỏ học mang quần áo đi rót bia, bấm bài.

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