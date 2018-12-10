Người đàn ông bị tố dụ dỗ nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi 'rót bia' ở quán hát: 'Chỉ ôm hôn đùa cợt'

Xã hội 10/12/2018 18:11

Người đàn ông bị tố dụ dỗ nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi làm việc ở quán karaoke khẳng định những bức ảnh ôm hôn chỉ là đùa cợt.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao với câu chuyện mẹ đơn thân cầu cứu cơ quan chức năng về việc con gái 15 tuổi bị dụ dỗ bỏ học đi làm tiếp viên quán karaoke.

Người đàn ông bị tố dụ dỗ nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi 'rót bia' ở quán hát: 'Chỉ ôm hôn đùa cợt' - Ảnh 1

Người đàn ông sinh năm 1979 bị cho là dụ dỗ nữ sinh bỏ học đi làm ở quán karaoke - Ảnh: Internet

Người phụ nữ đăng tin cầu cứu là chị Nghiêm Thị Ph. (trú tại xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Chị Ph. cho biết con gái mình là Nguyễn Thị Như Q. (15 tuổi, học lớp 10) nghi bị một người đàn ông tên H. (SN 1979) làm quán karaoke cách nhà khoảng 1 km dụ dỗ bỏ học đi làm tiếp viên đã hơn nửa tháng nay.

Trong điện thoại của nữ sinh có nhiều hình ảnh thân mật và tin nhắn có nội dung dụ dỗ giữa Q. và H. Ngày 7/12, chị Ph. đã làm đơn trình báo gửi cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ vì H. nhiều lần hứa hẹn sẽ đưa Q. về nhưng vẫn không thực hiện.

Ngày 10/12, anh H. người bị chị Ph. tố cáo đã lên tiếng xác nhận sự việc. Đồng thời cho biết vào ngày 9/12, anh đã lên Hà Nội đưa Q. về nhà và hiện đang làm việc với công an.

Người đàn ông này cũng bác bỏ cáo buộc dụ dỗ cháu H. đi "rót bia" ở quán karaoke. Anh H. cho biết cách đây không lâu đã cùng Q. và một số anh em bạn bè ra Quảng Ninh chơi. Những hình ảnh thân mật trên chỉ là ôm hôn đùa cợt, anh H. không có tình cảm với nữ sinh này.

Người đàn ông bị tố dụ dỗ nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi 'rót bia' ở quán hát: 'Chỉ ôm hôn đùa cợt' - Ảnh 2

Người đàn ông khẳng định chỉ ôm hôn đùa cợt chứ không có tình cảm với nữ sinh - Ảnh: Internet

Người đàn ông cũng thông tin thêm Q. có người yêu sinh năm 2000, từng làm việc tại quán karaoke của anh H. Nữ sinh này cũng tự nguyện làm việc ở quán của anh H. khoảng 9 ngày rồi không làm nữa mà lên Hà Nội cùng bạn trai.

Anh H. khẳng định những tin nhắn được cho là dụ dỗ Q. đều do nhân viên làm chứ không phải mình nhắn. Người này còn cho biết sẽ kiện gia đình Q. bồi thường danh dự, nhân phẩm cho mình, theo Tổ Quốc.

Liên quan đến vụ việc lãnh đạo UBND xã Minh Hòa (huyện Hưng Hà) cho biết địa phương đã nắm được thông tin và đang cùng công an huyện xác minh làm rõ.

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Mẹ lên MXH tố con gái 15 tuổi bị người đàn ông U40 dụ bỏ nhà đi ở Thái Bình: "Cực chẳng đã nên tôi phải chia sẻ"

Tối 9/12, PV đã liên hệ với chị Nghiêm Thị Ph. (mẹ cháu Nguyễn Thị Như Q., 15 tuổi ở Thái Bình) - người đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội tố con gái mình bị người đàn ông U40 lôi kéo bỏ nhà đi.

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