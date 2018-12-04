Chồng ôm hai con nhỏ lê la vỉa hè tìm vợ bỏ nhà đi: Mong vợ ra gặp mặt để con đỡ nhớ

Xã hội 04/12/2018 16:21

Để níu kéo vợ quay về, người chồng trẻ mang hai đứa con nhỏ chỉ mới 1 và 2 tuổi lê la khắp các vỉa hè ở Hà Nội.

Nhiều giờ qua, hình ảnh người đàn ông cùng hai đứa con nhỏ ngồi trên vỉa hè để hy vọng vợ quay về nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo Gia đình Việt Nam, người đàn ông này tên M. (quê ở Yên Bình, Ý Yên, Nam Định). Sở dĩ anh đưa hai con lên Hà Nội là do vợ của anh - chị L. (sinh năm 1995) đã bỏ nhà đi hơn 20 ngày chưa về.

Chồng ôm hai con nhỏ lê la vỉa hè tìm vợ bỏ nhà đi: Mong vợ ra gặp mặt để con đỡ nhớ - Ảnh 1
Anh M. mang theo hai con lang thang giữa thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội - Ảnh: Internet

Vì muốn níu kéo vợ, anh M. đã mang hai con (bé lớn 2 tuổi, bé nhỏ mới 1 tuổi) lê la khắp các vỉa hè ở Hà Nội. Được biết anh M. không biết vợ ở chỗ nào mà chỉ nghe thông tin đang ở khu vực Cầu Giấy hay Mỹ Đình nên đưa các con đến ngồi mong vợ nhìn thấy.

Anh M. chia sẻ thêm, các con còn nhỏ vì nhớ mẹ nên khóc suốt cả đêm. Anh chỉ mong vợ chịu gặp mặt một lần cho các con đỡ nhớ, an tâm về nhà học hành. Tuy nhiên, từ lúc lên Hà Nội đến nay anh M. và các con chưa gặp lại vợ lần nào.

Chồng ôm hai con nhỏ lê la vỉa hè tìm vợ bỏ nhà đi: Mong vợ ra gặp mặt để con đỡ nhớ - Ảnh 2

Anh M. hy vọng vợ sẽ quay về để giải quyết mọi chuyện rõ ràng - Ảnh: Internet

Ban đầu, dù con trai nhỏ có dấu hiệu cảm sốt, anh M. vẫn chưa có ý định từ bỏ việc tìm vợ. Nhờ sự động viên của gia đình nên sáng nay (4/12), anh đã đưa các con về quê chăm sóc.

Được biết, tại địa phương gia đình anh M. không mấy khá giả, vợ chồng cũng hay lục đục tuy nhiên cũng không ầm ĩ đến mức chính quyền phải can thiệp.

Chồng ôm hai con nhỏ lê la vỉa hè tìm vợ bỏ nhà đi: Mong vợ ra gặp mặt để con đỡ nhớ - Ảnh 3
Nhờ sự khuyên nhủ của gia đình, sáng nay anh M. đã đưa hai con về quê chăm sóc - Ảnh: Internet

Sự việc trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra không ít tranh cãi. Một số người đứng về phía người chồng, chỉ trích cô vợ khi bỏ nhà đi để mặc con nhỏ bơ vơ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không đồng ý với cách làm của anh M. Họ cho rằng việc anh M. đưa con đi lang thang khắp các vỉa hè là biện pháp tiêu cực vì gây hại cho sức khỏe của hai đứa nhỏ. Nếu anh này thương yêu vợ con thì không nên dùng cách này để níu kéo vợ mình.

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