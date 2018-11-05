“Nỗi niềm ông chồng bị vợ cà thẻ mua son hết 11 củ, uất ức đến bỏ nhà ra đi

Là phụ nữ, ai cũng yêu thích son phấn và mỹ phẩm. Có nhiều người sẵn sàng trích hàng triệu đồng mỗi tháng để thỏa mãn sở thích này. Tuy nhiên, việc dùng hẳn 11 triệu để mua son và mỹ phẩm như người vợ trong câu chuyện dưới đây thì quả thật hiếm thấy.

Thế là nhân lúc anh xã lơ là, để cái thẻ tơ hơ ra, chị vợ nhanh tay làm chuyện lớn!

Phụ nữ vĩnh viễn là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Rõ ràng ở nhà đã có cả núi son giấu trong va li, 5 tủ quần áo, vậy mà miệng lúc nào cũng nhao nhao em không có gì để mặc, em chưa có son màu đó...

Cái kết là sau 1 ngày oanh tạc mua son phấn giảm giá, anh chồng phát hiện ra thẻ bị cà hết 11 củ nên quyết định bỏ nhà ra đi…

Cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: Internet

Có anh chồng, chị vợ nào cũng cùng cảnh ngộ này không? Huhu”.

Được biết số tiền đó người chồng chuẩn bị để đóng học phí. Khi bị chồng chất vấn, người vợ chẳng những không ăn năn mà còn khẳng định chắc nịch rằng “xác định ăn chửi rồi mới quẹt nhé. Từ từ làm lại trả”.

Câu chuyện trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh một số người cho rằng câu chuyện này hài hước và dễ thương thì hầu hết đều lên tiếng chỉ trích cô vợ trong câu chuyện.

“Mua thì cũng có chừng mực thôi, làm mỗi tháng không biết được bao nhiêu mà mua một lần hết hẳn 11 triệu. Anh chồng này còn hiền chứ gặp người khác chắc không sống nổi rồi”, K.A bình luận.

“Không phải vì 11 triệu mà anh chồng giận bỏ đi, chủ yếu là thái độ bất cần của cô vợ mới khiến anh ấy bức xúc”, T.T phân tích.

Cô vợ còn vui vẻ chia sẻ cuộc đối thoại giữa mình và chồng lên trang cá nhân - Ảnh: Facebook

“Nhìn mà tội anh chồng phết. Không biết tiền là của ai, từ đâu mà ra nhưng mà ăn xài như vậy thì không nên tí nào. Kiếm đồng tiền khó thế mà nên xài có chừng mực chứ. Con gái có nhu cầu làm đẹp nhưng chỉ nên mua sắm cần thiết nhất thôi chứ vậy phí quá. Mua món gì mình còn phải nghĩ xem mình xài dài lâu không, tiện lợi không, cân nhắc rất kỹ. Tiền đúng là có thể kiếm được nhưng mà xài sao cho đúng, cho hợp lí và nên dành dụm vì biết đâu số tiền dành dụm được đó sau này sẽ rất cần thì sao”, ngay cả chị em phụ nữ cũng không thể thông cảm cho hành động của cô vợ này.

Dù chỉ mới được đăng tải vài giờ nhưng câu chuyện này đã thu hút hơn 6 nghìn lượt thích, 3 nghìn bình luận và hàng nghìn lượt chia sẻ. Hiện tại cư dân mạng vẫn sôi nổi bình luận về cặp vợ chồng trong câu chuyện.