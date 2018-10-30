Bức ảnh đôi vợ chồng 'dắt tay nhau đi đến thiên đường' trong vụ rơi máy bay Lion Air khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào

Hôm qua (29/10), chuyến bay mang số hiệu JT610 của hãng Lion Air (Indonesia) khởi hành từ Jakarta đến Pangkal Pinang (Indonesia) bị rơi xuống biển chỉ sau 13 phút cất cánh. Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 189 người, bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn.

Chiếc ốp lưng được đội cứu hộ tìm thấy ở hiện trường - Ảnh: Internet

Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Lúc này, một số đồ vật của các hành khách xấu số cũng được tìm thấy. Một trong số đó là chiếc ốp lưng có in ảnh một cặp đôi cùng nắm tay nhau đi trên một cây cầu khiến nhiều người không khỏi xúc động.