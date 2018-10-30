Bức ảnh đôi vợ chồng 'dắt tay nhau đi đến thiên đường' trong vụ rơi máy bay Lion Air khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào

Trong những đồ vật cuối cùng của các nạn nhân trong vụ máy bay rơi ở Indonesia, người ta tìm thấy một chiếc ốp lưng điện thoại in hình cặp đôi nắm tay nhau đi trên cầu. Hiện bức ảnh gốc trên Instagram của cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
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Hôm qua (29/10), chuyến bay mang số hiệu JT610 của hãng Lion Air (Indonesia) khởi hành từ Jakarta đến Pangkal Pinang (Indonesia) bị rơi xuống biển chỉ sau 13 phút cất cánh. Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 189 người, bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn.
Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Lúc này, một số đồ vật của các hành khách xấu số cũng được tìm thấy. Một trong số đó là chiếc ốp lưng có in ảnh một cặp đôi cùng nắm tay nhau đi trên một cây cầu khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Theo đó, bức ảnh trên được Instagram @ineyunitsi đăng tải vào ngày 27/8 năm ngoái. Kèm theo bức hình trên, người này viết: “Mỗi bước đi đều cùng nhau cầu nguyện. Mong rằng mỗi bước này đều được mỹ mãn và những ai thành tâm sẽ được ban phước lành”.
Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều cư dân mạng cho rằng cặp vợ chồng trong bức ảnh đã tử vong và vào tài khoản này để chia buồn. Nhiều người đặt tên cho bức ảnh là "dắt tay nhau đi đến thiên đường" với hy vọng ở nơi khác họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Đến thời điểm này, đã có khoảng 44 thợ lặn, cùng 19 chiếc tàu (trong đó có 4 chiếc tàu có thiết bị siêu âm) được huy động đến hiện trường để tìm kiếm. Trước đó, một số mảnh vỡ máy bay và thi thể nạn nhân trên chuyến bay đã được tìm thấy.