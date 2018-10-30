Bức ảnh đôi vợ chồng 'dắt tay nhau đi đến thiên đường' trong vụ rơi máy bay Lion Air khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào

Thế giới 30/10/2018 15:27

Trong những đồ vật cuối cùng của các nạn nhân trong vụ máy bay rơi ở Indonesia, người ta tìm thấy một chiếc ốp lưng điện thoại in hình cặp đôi nắm tay nhau đi trên cầu. Hiện bức ảnh gốc trên Instagram của cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hôm qua (29/10), chuyến bay mang số hiệu JT610 của hãng Lion Air (Indonesia) khởi hành từ Jakarta đến Pangkal Pinang (Indonesia) bị rơi xuống biển chỉ sau 13 phút cất cánh. Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 189 người, bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn.

Bức ảnh đôi vợ chồng 'dắt tay nhau đi đến thiên đường' trong vụ rơi máy bay Lion Air khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào - Ảnh 1
Chiếc ốp lưng được đội cứu hộ tìm thấy ở hiện trường - Ảnh: Internet

Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Lúc này, một số đồ vật của các hành khách xấu số cũng được tìm thấy. Một trong số đó là chiếc ốp lưng có in ảnh một cặp đôi cùng nắm tay nhau đi trên một cây cầu khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Bức ảnh đôi vợ chồng 'dắt tay nhau đi đến thiên đường' trong vụ rơi máy bay Lion Air khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào - Ảnh 2
Bức ảnh được chủ nhân chia sẻ trên Instagram cá nhân cách đây hơn 1 năm - Ảnh: Internet

Theo đó, bức ảnh trên được Instagram @ineyunitsi đăng tải vào ngày 27/8 năm ngoái. Kèm theo bức hình trên, người này viết: “Mỗi bước đi đều cùng nhau cầu nguyện. Mong rằng mỗi bước này đều được mỹ mãn và những ai thành tâm sẽ được ban phước lành”.

Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều cư dân mạng cho rằng cặp vợ chồng trong bức ảnh đã tử vong và vào tài khoản này để chia buồn. Nhiều người đặt tên cho bức ảnh là "dắt tay nhau đi đến thiên đường" với hy vọng ở nơi khác họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Bức ảnh đôi vợ chồng 'dắt tay nhau đi đến thiên đường' trong vụ rơi máy bay Lion Air khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào - Ảnh 3

Bức ảnh đôi vợ chồng 'dắt tay nhau đi đến thiên đường' trong vụ rơi máy bay Lion Air khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào - Ảnh 4
Cộng đồng mạng gửi lời chia buồn đến các nạn nhân xấu số trên chuyến bay JT-610 - Ảnh: Internet

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Đến thời điểm này, đã có khoảng 44 thợ lặn, cùng 19 chiếc tàu (trong đó có 4 chiếc tàu có thiết bị siêu âm) được huy động đến hiện trường để tìm kiếm. Trước đó, một số mảnh vỡ máy bay và thi thể nạn nhân trên chuyến bay đã được tìm thấy.

Vớt được thi thể đầu tiên trong vụ máy bay Indonesia chở 189 người lao xuống biển

Vớt được thi thể đầu tiên trong vụ máy bay Indonesia chở 189 người lao xuống biển

Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia thông báo đã tìm thấy một thi thể nạn nhân và thu thập được nhiều mảnh thi thể khác trong vụ máy bay hãng Lion Air rơi ngoài biển sáng 29/10.

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