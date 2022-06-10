'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân xuất hiện tại TP.HCM làm CCCD, lập tức bị Công an triệu tập, đưa về nơi cư trú

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã đưa ông Lê Tùng Vân về lại địa phương.

Mới đây, ngày 7/6, mạng xã hội lan truyền thông tin “Thầy ông nội” Lê Tùng Vân (90 tuổi) - người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai” hay có tên “Thiền am bên bờ vũ trụ” (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà) xuất hiện tại TP.HCM làm căn cước công dân gắn chíp.

Theo thông tin của Vietnamnet, đáng nói, ông Lê Tùng Vân là một trong 7 bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai” đang bị khởi tố về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Các bị can khác đã bị bắt tạm giam, riêng ông Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đại diện Công an tỉnh Long An xác nhận, ngay sau khi tiếp nhận thông tin ông Lê Tùng Vân xuất hiện tại TP.HCM trong thời gian cấm đi khỏi nơi lưu trú, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã đưa ông Lê Tùng Vân về lại địa phương.

Vị này nói thêm về trường hợp bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng vẫn rời khỏi địa phương, cơ quan điều tra sẽ xem xét, tuỳ vào mức độ sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Hình ông Lê Tùng Vân được đăng tải trên mạng xã hội khi đến TP.HCM làm căn cước công dân - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, được biết, ông Lê Tùng Vân, nguyên quán tại Châu Đốc, tỉnh An Giang. Nơi đăng ký thường trú của ông là nhà số 39C đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP.HCM. Từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân về sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" và tổ chức một số hoạt động vi phạm pháp luật tại đây.

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