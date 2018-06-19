Thầy giáo quỳ gối cầu hôn nữ sinh trong lễ tốt nghiệp: Tình yêu ngôn tình hay sự lố bịch?

Xã hội 19/06/2018 11:01

Mới đây, đoạn clip nữ sinh bất ngờ được thầy giáo quỳ gối cầu hôn trong lúc nhận bằng tốt nghiệp đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Được biết nữ chính trong đoạn clip trên tên T.T.D (sinh năm 1995), sinh viên Đại học Vinh. Trong lúc D. hân hoan chuẩn bị đón nhận cùng lúc hai tấm bằng kĩ sư Công nghệ thực phẩm và Kĩ thuật hóa học thì bất ngờ được một thầy giáo cầu hôn. Ban đầu, D. tỏ ra khá bất ngờ nhưng sau đó vui vẻ đồng ý.

Thầy giáo quỳ gối cầu hôn nữ sinh trong lễ tốt nghiệp: Tình yêu ngôn tình hay sự lố bịch? - Ảnh 1
Giây phút thầy giáo quỳ gối cầu hôn nữ sinh trong ngày tốt nghiệp gây bão mạng - Ảnh cắt từ clip

Nam chính hiện là Phó bí thư Đoàn trường kiêm Phó chánh văn phòng Đảng ủy của trường Đại học Vinh. D. và bạn trai quen nhau cách đây 2 năm. Lúc đó, D. làm thêm ở bộ phận lễ tân của trường, người yêu làm ở phòng quản lý.

Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người đều chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi. Thế nhưng, một số khác lại cho rằng thầy giáo đã cầu hôn không đúng nơi và không đúng thời điểm.

“Cặp đôi trai tài gái sắc, hy vọng cả hai sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Lãng mạn ghê, đời người con gái đâu phải ai cũng được như vậy đâu”, H.D chia vui.

Thầy giáo quỳ gối cầu hôn nữ sinh trong lễ tốt nghiệp: Tình yêu ngôn tình hay sự lố bịch? - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 “Tình yêu chân chính đã đem đến kết quả tốt đẹp, họ hãnh diện, chúng ta nên ngưỡng mộ họ đừng nên ghen ghét nói lời không hay, chúc phúc cho họ”, A.T khuyên mọi người nên chúc phúc cho họ thay vì chỉ trích.

“Câu chuyện thầy giáo và học sinh là một câu chuyện muôn thưở. Tuy nhiên đây là một buổi lễ ý nghĩa, một buối lễ tốt nghiệp cho tất cả sinh viên. Thầy nên tôn trọng những người ở đó, việc làm của thầy giáo là không đúng trong hoàn cảnh này. Theo mình nghĩ thầy chỉ nên bày tỏ tình cảm ở môi trường khác vì hiện tại bục giảng đó vẫn là tình thầy trò, nơi tri thức được tiếp nhận nên giữ thể diện cho nhau. Đúng hơn là thể hiện chưa đúng chỗ”, Đ.L phân tích.

“Một sự lố bịch, vớ vẩn. Đề nghị ngành giáo dục nên xem xét cho hành động này. Vẫn biết tình yêu là không có lỗi, nhưng lỗi ở sự thể hiện. Trong một buổi lễ trao bằng trang trọng thì đem cái riêng tư vào không ra gì cả”, V.L chỉ trích gay gắt hành động của thầy giáo.

Hiện đoạn clip vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

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