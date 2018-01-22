Cô dâu Hậu Giang mang trên người 1kg vàng trong đám cưới khiến nhiều chị em đỏ mắt ganh tỵ

Đoạn clip ghi lại cảnh đám cưới ở Hậu Giang đang được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt vì số lượng của hồi môn lên đến 1kg vàng.
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Theo chia sẻ của chủ nhân Facebook có tên X.V, tổng số vàng mà cô dâu mang trên người có trọng lượng lên đến 1kg.
Theo hình ảnh trong clip, cô dâu được nhận rất nhiều trang sức bằng vàng bao gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn, bông tai… Để đeo được tất cả những thứ đó lên người cô dâu, chú rể cũng phải mất khá nhiều thời gian.
Chỉ sau ít giờ, đoạn clip đã có hơn 600 nghìn lượt xem, gần 7 nghìn lượt share. Ai nấy đều choáng váng với số vàng cưới mà cô dâu nhận được. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng gửi rất nhiều lời chúc phúc đến cặp vợ chồng trẻ.
“Cô dâu hạnh phúc, may mắn quá. Chúc cặp vợ chồng trẻ gặp nhiều hạnh phúc nhé”, M.B bình luận.
“Ganh tỵ quá đi mất, cô dâu đẹp mà lại còn giàu nữa. Đeo tận 1kg vàng trên người mà cô dâu vẫn nhảy vui vẻ như vậy, thật nể phục”, B.N ngưỡng mộ.
Được biết cô dâu hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 18/1 vừa qua tại Hậu Giang.
Cùng xem một số ảnh cưới của cặp đôi: