Cô dâu Hậu Giang mang trên người 1kg vàng trong đám cưới khiến nhiều chị em đỏ mắt ganh tỵ

Theo chia sẻ của chủ nhân Facebook có tên X.V, tổng số vàng mà cô dâu mang trên người có trọng lượng lên đến 1kg.

Theo hình ảnh trong clip, cô dâu được nhận rất nhiều trang sức bằng vàng bao gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn, bông tai… Để đeo được tất cả những thứ đó lên người cô dâu, chú rể cũng phải mất khá nhiều thời gian.

Cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới - Ảnh: Facebook

Cư dân mạng choáng với số của hồi môn "khủng" - Ảnh: Facebook

Chỉ sau ít giờ, đoạn clip đã có hơn 600 nghìn lượt xem, gần 7 nghìn lượt share. Ai nấy đều choáng váng với số vàng cưới mà cô dâu nhận được. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng gửi rất nhiều lời chúc phúc đến cặp vợ chồng trẻ.