Thầy giáo nghẹn ngào nhớ về kỷ niệm với Trung uý Đỗ Đức Việt - người chiến sĩ PCCC ra đi mãi mãi ở tuổi 24

Theo thông tin chia sẻ của báo Công an nhân dân, lá thư từ thầy giáo Phan Minh Lực – giáo viên dạy Toán của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn quận Hà Đông, Hà Nội về chiến sĩ Đỗ Đức Việt đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Với thầy, anh mãi mãi là cậu học trò đặc biệt nhất trong cuộc đời dạy học của mình.

Sự việc vào ngày 1/8 vừa qua khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của các chiến sĩ PCCC khi còn quá trẻ. Những người thân, bạn bè của các chiến sĩ vẫn không thể tin được người con, người bạn của mình đã không còn nữa. Trong số ba chiến sĩ hi sinh, hình ảnh của Trung uý Đỗ Đức Việt - người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy chỉ mới 25 tuổi với trái tim yêu thương khiến không ít cư dân mạng nghẹn ngào tiếc thương.

Vì định hướng muốn giúp học trò của mình thi đại học thật tốt nên mỗi khi kiểm tra viết, thầy Lực luôn ra 2 đề chẵn, lẻ với quy định: “Em nào làm sai đề sẽ nhận điểm kém hơn bạn có điểm thấp nhất của lớp 1 điểm”. Tuy nhiên, trong lần kiểm tra 1 tiết cuối cùng trong kỳ 1 của lớp 10A1, có 4 học trò làm sai đề, trong đó có chiến sĩ Đỗ Đức Việt.

Trung úy Đỗ Đức Việt đã hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho đất nước khi tuổi đời mới 24 - Ảnh: FBNV

Sau khi kết thúc học kỳ 1, chiến sĩ và bố đã đến nhà riêng của thầy để xin lỗi vì khuyết điểm phạm phải. Bên cạnh đó, người bố còn nhờ thầy dạy bảo chiến sĩ Việt nên người để có thể thi vào trường Trung cấp của Công an. Ngày đó, chiến sĩ Việt rất mải chơi, đặc biệt là mê điện tử.

Tôi đã từng tâm sự với một số đồng nghiệp: “Chỉ cần nhìn vào cột điểm tổng kết học kỳ, điểm tổng kết năm học về môn Toán của một lớp nào đó, tôi có thể biết giáo viên dạy Toán lớp đó có làm việc nghiêm túc hay không, không có chuyện hầu hết học sinh trong lớp đều Giỏi và điểm sàn sàn như nhau”. Không riêng gì môn Toán mà kết quả các môn học khác của em Việt học kỳ II năm lớp 10 đều tiến bộ trông thấy. Bố em rất mừng và thông báo với tôi là sau khi biết kết quả học tập cuối năm lớp 10 của em Việt, ông nội của em Việt đã mua thưởng cho em một chiếc xe đạp điện trị giá hơn 10 triệu đồng".

Sự ra đi của Đỗ Đức Việt khiến tất cả những người ở lại đều vô cùng xót xa - Ảnh: Báo Nhân dân

Vào ngày 1/8, Thầy Lực đọc bài về ba chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh khi chữa cháy ở phố Quan Hoa, Cầu Giấy chiều hôm qua có tên Đỗ Đức Việt thì tôi lặng người đi. Em mới rời vòng tay thầy cô trường THPT Lê Quý Đôn Hà Đông 6 năm mà em đã ra đi mãi mãi.

Thầy nghẹn ngào viết: "Đêm qua tôi mất ngủ khi nhớ lại một số kỷ niệm về em và tôi nghĩ, tôi phải viết một chút về em và cũng muốn giải thích với mọi người là vì sao hôm qua, khi nhận được tin em hy sinh, tôi đã viết em là học trò đặc biệt nhất trong suốt 39 năm dạy học của tôi. Từ một học sinh học lực Trung bình ở học kỳ I năm lớp 10, em đã vươn lên để tự khẳng định mình, thể hiện em là con người có ý chí, có nghị lực và trong cuộc đời dạy học, tôi cũng gặp một số học trò như thế, nhưng điều đặc biệt ở đây là trong 39 năm dạy học của tôi, em là học trò duy nhất mà thầy chuyển lớp dạy thì trò cũng chuyển lớp theo để được học thầy.

Em đã hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho đất nước khi tuổi đời mới 24, tôi rất thương em và rất tự hào về em. Sự hy sinh của em là mất mát rất to lớn đối với bố mẹ em và gia đình, dòng họ. Em ra đi để lại nỗi tiếc thương trong lòng thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp, bản thân tôi cũng cảm thấy như mất đi một người cháu của mình. Hôm nay tôi viết bài này như thắp nén tâm nhang cầu chúc cho em được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng và sớm siêu thoát về miền Tây Phương Cực lạc. Vĩnh biệt em Đỗ Đức Việt, cậu học trò đặc biệt nhất trong cuộc đời dạy học của thầy! Hà Đông 02/08/2022".

Sự ra đi của Trúng úy Đỗ Đức Việt khi tuổi đời còn rất trẻ là một nỗi mất mát quá lớn với người thân, đồng đội và bạn bè.