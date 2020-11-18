Phát hiện con mình chết bất thường trên giường với nhiều nghi vấn, người mẹ tá hoả báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên chết bất thường tại nhà riêng gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, khoảng 11 giờ 30 ngày 18/11, bà Huỳnh Thị Thành (ngụ thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc) phát hiện con trai là Nguyễn Văn Trường (SN 1978) chết bất thường trên giường nên vội báo công an.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nam thanh niên - Ảnh: Công an TP.HCM

Nhận tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Bắc nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Gia đình nạn nhân cho biết, đêm 17/11, anh Trường sau khi đi nhậu đã xảy ra xô xát, đánh nhau với hàng xóm. Công an xã có mặt giải quyết sự việc, sau đó đưa anh Trường về nhà ngủ. Đến trưa hôm sau, người mẹ phát hiện nam thanh niên tử vong nên tá hoả báo công an.

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