Cho 2 người lạ mặt vào nhà ngủ nhờ vì say xỉn, sáng hôm sau chủ nhà bàng hoàng phát hiện 1 nam thanh niên tử vong trên giường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang điều tra vụ nam thanh niên tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra ở xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 21 giờ 30 ngày 13/11/2020, có hai thanh niên say rượu xin vào nằm nhờ tại nhà anh N. (trú tại Ngọc Hồi, Thanh Trì). Hai người này và anh N. không quen biết.

Nam thanh niên tử vong sau khi ngủ nhờ nhà dân - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, một trong hai thanh niên đi về trước, người còn lại nằm ngủ. Đến sáng hôm sau, anh N. tá hỏa phát hiện thanh niên ngủ nhờ ở nhà mình đã chết.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Trì nhanh chóng có mặt lập biên bản vụ việc, phát thông báo tìm nhân thân cho nạn nhân.

Khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m65, trên mu bàn tay trái (giữa ngón cái và ngón trỏ) có hình xăm hai ngôi sao, mặc áo nỉ dài tay màu đen, ngực áo có hình logo hãng Adidas, mặc quần nỉ dài màu đen có chữ Adidas.

Ai là người thân của nạn nhân xin hãy liên hệ với đồng chí Vũ Thanh Bình, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Thanh Trì (SĐT: 0948102871) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-2-thanh-nien-say-ruou-ngu-nho-sang-hom-sau-chu-nha-bang-hoang-phat-hien-1-nguoi-da-tu-vong-387271.html