Đến nhà ngoại đón vợ về không được, Hùng dùng dao đâm bố vợ trọng thương.

Trên địa bàn xã Hưng Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ con rể đâm bố vợ nguy kịch gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Nguyễn Văn Biển - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc xác nhận sự việc.

Cách đây không lâu, Hoàng Văn Hùng (25 tuổi, trú xã Đa Lộc) và vợ xảy ra cãi vã. Sau đó, người vợ bỏ về nhà cha mẹ ruột.

Ngày 15/6, Hùng đến nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Tính (47 tuổi) để đón vợ về. Tuy nhiên, ông Tính ngăn cản không cho con rể đưa con gái đi.

Bực tức vì bị ngăn cản, Hùng nuôi ý định trả thù. Khoảng 3 giờ ngày 16/6, Hùng mang dao lẻn vào nhà ông Tính. Thấy bố vợ đang ngủ say, Hùng cầm dao đâm bố vợ trọng thương.

Bị ngăn cản khi đến đón vợ, con rể đâm bố vợ trọng thương - Ảnh: Tổ Quốc

Ông Tính tỉnh dậy và chống cự khiến cả hai cùng bị thương. Phát hiện sự việc, người nhà đưa hai cha con đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an huyện Hậu Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây ít ngày, tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cũng xảy ra trường hợp tương tự. Khoảng 14 giờ chiều nay 12/6, do mâu thuẫn gia đình, Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) dùng dao đâm bố vợ là ông Nguyễn Văn Can (SN 1968, trú Dương Lâm 2, Hòa Phong, huyện Hòa Vang).

Dương Văn Tuấn đâm bố vợ tử vong - Ảnh: Tổ Quốc

Hậu quả, ông Can tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bắt giữ nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

An Giang: Con rể chém chết mẹ vợ, làm con gái ruột bị thương rồi uống thuốc trừ sâu tự tử Sau khi gây ra vụ án mạng thương tâm khiến mẹ vợ tử vong, con ruột bị thương nặng, đối tượng đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-vo-gian-bo-ve-ngoai-chong-tim-den-dam-bo-vo-trong-thuong-362962.html