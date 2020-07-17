Thanh Hóa: Trêu chọc nghé con, bé trai 4 tuổi bị trâu mẹ húc thủng phổi

Trong lúc người lớn không để ý, bé trai 4 tuổi đã trêu chọc nghé con. Trâu mẹ đứng gần thấy vậy đã lao tới húc thủng phổi cậu bé.
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Bệnh viện Nhi - Thanh Hóa cho biết vừa mổ cấp cứu thành công cho một bé trai 4 tuổi nhập viện trong tình trạng ngực rách, thủng màng phổi do bị trâu húc.
Theo thông tin trên Tổ Quốc, bé L. (4 tuổi, trú xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng vết thương thấu ngực trái khoảng 5cm, thủng xuyên mang phổi trái gây tràn khí màng phổi, xương sườn bị tổn thương.
Người nhà cho biết, bé L. trong lúc mọi người không để ý đã dại dột trêu chọc, sờ vào đầu nghé con. Trâu mẹ đứng gần đó đã lao tới húc cậu bé bị thương nặng.
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được chỉ định phẫu thuật gấp. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe.
Cách đây không lâu, tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng xảy ra trường hợp tương tự, một phụ nữ bị trâu điên húc tử vong khiến nhiều người xót xa.
Khoảng 6 giờ sáng 16/6, bà T. (SN 1962, trú thị xã Kỳ Anh) ra vườn nhặt trứng vịt thì bất ngờ bị một con trâu lạ lao đến húc nhiều phát vào bụng.
Bà T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tiếp đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.