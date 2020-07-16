Nam sinh lớp 10 ở Cần Thơ được xác định té lầu tử vong ở trong trường học. Được biết, việc học chính khóa đã kết thúc và trường đang nghỉ hè.

Mới đây, tại trường Hà Huy Giáp (huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 10 té lầu tử vong khiến nhiều người xót xa. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ xác nhận thông tin với Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7 giờ cùng ngày, nhà trường phát hiện một học sinh té lầu nằm bất động dưới sân trường nên đã thông báo với phụ huynh và công an địa phương. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu ngay sau đó.

Nam sinh lớp 10 té lầu tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó nạn nhân được tiếp tục chuyển về Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ để điều trị. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên em này đã tử vong.

Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ cho biết, nam sinh lớp 10 tử vong do bị đa chấn thương sau khi té từ độ cao.

Được biết, việc học chính khóa đã kết thúc từ ngày 15/7. Tuy nhiên nhà trường vẫn mở cửa để tạo điều kiện cho học sinh đến gặp gỡ bạn bè, trao đổi việc học tập hoặc vào thư viện mượn sách…

Hiện nguyên nhân học sinh lớp 10 té lầu tử vong vẫn được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại THCS Trưng Vương, TP. Pleiku, Gia Lai cũng xảy ra trường hợp học sinh rơi lầu. Khoảng 16 giờ 15 chiều 12/6, em N. (SN 2008, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng) bất ngờ rơi từ tầng 3 của dãy lớp học xuống sân trường.

Nhà trường lập tức đưa nữ sinh đi cấp cứu, đồng thời trình báo chính quyền địa phương. Tại hiện trường phát hiện giày, cặp sách và một lá thư tuyệt mệnh. Trích xuất camera tại trường cho thấy, em N. đã leo lên lan can tầng 3 rồi nhảy xuống sân trường. Sau vụ việc, nạn nhân bị bể xương gót chân và đã được phẫu thuật.

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