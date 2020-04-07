Thanh Hóa: Phát hiện nhóm nam nữ trốn cách ly, thuê ô tô đi dự sinh nhật

Trở về địa phương từ vùng có dịch Covid-19 nhưng nhóm thanh niên nam nữ vẫn trốn cách ly, thuê ô tô đi dự sinh nhật bạn.

Sáng nay (7/4), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ thuộc diện cách ly tại gia do trở về từ nơi có dịch Covid-19 đã trốn cách ly, thuê xe ô tô đi dự sinh nhật bạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 6/4, lực lượng chức năng trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khu vực dốc Sáp Ong nằm trên quốc lộ 15A (giáp ranh giữa huyện Lang Chánh và Bá Thước) đã cho dừng một xe ô tô 4 chỗ để kiểm tra và phát hiện 4 người ngụ trên địa bàn đang thuộc diện cách ly.

Nhóm thanh niên trốn cách ly, thuê ô tô đi dự sinh nhật bạn - Ảnh: Người Lao Động Trong đó, 3 nam thanh niên đều ngụ tại xã Trí Nang (huyện Lang Chánh) và 1 cô gái trẻ ngụ tại xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh). Những người này vừa trở về từ Hà Nội và thuộc diện phải cách ly tại nhà. Đáng nói, 1 thanh niên trong số này còn từng đưa người thân từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trở về nhà hôm 1/4. Qua khai báo, nhóm thanh niên cho biết được một người bạn ở xã Thiên Phủ (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mời ăn sinh nhật nên đã rủ nhau thuê ô tô đến nhà bạn vào tối 5/4. Sáng hôm sau khi trở về địa phương thì bị lực lượng chức năng huyện Lang Chánh phát hiện.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lập biên bản sự việc và bàn giao nhóm thanh niên cho chính quyền địa phương đưa về gia đình tiếp tục tự cách ly, đồng thời xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Cũng trong sáng nay, UBND xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Lương Văn Hùng (26 tuổi, người địa phương) về hành vi trốn cách ly. Cam kết cách ly tại nhà 14 ngày nhưng thanh niên vẫn trốn đi câu cá và bị phạt 2 triệu đồng - Ảnh: Thanh Niên Sáng 25/3, Hùng từ TP.HCM về quê và cam kết với chính quyền địa phương sẽ cách ly lại nhà 14 ngày để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà trốn đi câu cá cùng 4 thanh niên khác vào chiều 5/4 và bị lực lượng chức năng phát hiện. Căn cứ quy định về phòng chống dịch bệnh theo Nghị định 176 của Chính phủ, UBND xã Tam Thành ra quyết định xử phạt hành chính Lương Văn Hùng 2 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người, không chấp hành quy định cách ly đối với người trở về địa phương từ các vùng dịch.

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