Thanh Hóa: Phát hiện nhóm nam nữ trốn cách ly, thuê ô tô đi dự sinh nhật

Xã hội 07/04/2020 16:10

Trở về địa phương từ vùng có dịch Covid-19 nhưng nhóm thanh niên nam nữ vẫn trốn cách ly, thuê ô tô đi dự sinh nhật bạn.

Sáng nay (7/4), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ thuộc diện cách ly tại gia do trở về từ nơi có dịch Covid-19 đã trốn cách ly, thuê xe ô tô đi dự sinh nhật bạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 6/4, lực lượng chức năng trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khu vực dốc Sáp Ong nằm trên quốc lộ 15A (giáp ranh giữa huyện Lang Chánh và Bá Thước) đã cho dừng một xe ô tô 4 chỗ để kiểm tra và phát hiện 4 người ngụ trên địa bàn đang thuộc diện cách ly.

tron cach ly 1
Nhóm thanh niên trốn cách ly, thuê ô tô đi dự sinh nhật bạn - Ảnh: Người Lao Động

Trong đó, 3 nam thanh niên đều ngụ tại xã Trí Nang (huyện Lang Chánh) và 1 cô gái trẻ ngụ tại xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh). Những người này vừa trở về từ Hà Nội và thuộc diện phải cách ly tại nhà. Đáng nói, 1 thanh niên trong số này còn từng đưa người thân từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trở về nhà hôm 1/4.

Qua khai báo, nhóm thanh niên cho biết được một người bạn ở xã Thiên Phủ (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mời ăn sinh nhật nên đã rủ nhau thuê ô tô đến nhà bạn vào tối 5/4. Sáng hôm sau khi trở về địa phương thì bị lực lượng chức năng huyện Lang Chánh phát hiện.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lập biên bản sự việc và bàn giao nhóm thanh niên cho chính quyền địa phương đưa về gia đình tiếp tục tự cách ly, đồng thời xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Cũng trong sáng nay, UBND xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Lương Văn Hùng (26 tuổi, người địa phương) về hành vi trốn cách ly.

tron cach ly 2
Cam kết cách ly tại nhà 14 ngày nhưng thanh niên vẫn trốn đi câu cá và bị phạt 2 triệu đồng - Ảnh: Thanh Niên

Sáng 25/3, Hùng từ TP.HCM về quê và cam kết với chính quyền địa phương sẽ cách ly lại nhà 14 ngày để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà trốn đi câu cá cùng 4 thanh niên khác vào chiều 5/4 và bị lực lượng chức năng phát hiện.

Căn cứ quy định về phòng chống dịch bệnh theo Nghị định 176 của Chính phủ, UBND xã Tam Thành ra quyết định xử phạt hành chính Lương Văn Hùng 2 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người, không chấp hành quy định cách ly đối với người trở về địa phương từ các vùng dịch.

Nghệ An: Mặc lệnh cách ly xã hội, nhóm nam nữ vẫn tụ tập, đi xe máy dàn hàng ngang, lạng lách

Nghệ An: Mặc lệnh cách ly xã hội, nhóm nam nữ vẫn tụ tập, đi xe máy dàn hàng ngang, lạng lách

Mặc dù chính phủ đã có lệnh cách ly xã hội để đề phòng lây lan dịch Covid-19 nhưng nhóm thanh thiếu niên này vẫn ngang nhiên tụ tập, đi xe máy lạng lách.

Xem thêm
Từ khóa:   chống dịch Covid-19 dịch Covid-19 cách ly tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản