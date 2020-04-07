Nghệ An: Mặc lệnh cách ly xã hội, nhóm nam nữ vẫn tụ tập, đi xe máy dàn hàng ngang, lạng lách

Mặc dù chính phủ đã có lệnh cách ly xã hội để đề phòng lây lan dịch Covid-19 nhưng nhóm thanh thiếu niên này vẫn ngang nhiên tụ tập, đi xe máy lạng lách.

Mới đây, đội Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị này đã triệu tập, phạt hành chính 6 nam, nữ thanh thiếu niên có nhiều vi phạm khi điều khiển xe máy trong thời gian cách ly xã hội.

Mặc lệnh cách ly xã hội, nhóm thanh thiếu niên này vẫn tụ tập, chạy xe lạng lách trên đường - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, trước đó vào ngày 6/4, trong lúc thực hiện việc tuần tra, kiểm soát thì lực lượng CSGT, Công an TP. Vinh phát hiện nhiều nam, nữ từ 15 đến 20 tuổi điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, cõng 3, dàn hàng ngang, lạng lách gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, tổ công tác đã kịp thời chặn xe và đưa một số đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận hầu hết đều sống tại TP. Vinh, trong độ tuổi từ 15 - 20. Nhóm thanh niếu niên này đã vi phạm những điều sau: Không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, xe không có gương, xe không có biển số. Thậm chí những đối tượng này còn lái xe chạy ngược chiều gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Cơ quan công an đã triệu tập, xử lý nhóm đối tượng này - Ảnh: Internet

Vụ việc đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích hành vi vô ý thức của nhóm thanh thiếu niên này. Mọi người cho rằng nếu những hành động thiếu ý thức này vẫn còn tồn tại sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc phòng chống dịch Covid-19 tại nước ta. Chưa kể, hành vi lạng lách đánh võng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng những người tham gia giao thông khác.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-mac-lenh-cach-ly-xa-hoi-nhom-nam-nu-van-tu-tap-di-xe-may-dan-hang-ngang-lang-lach-356101.html