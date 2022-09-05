Tây Ninh: Do buồn chuyện gia đình, người mẹ ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử

Xã hội 05/09/2022 16:17

Do buồn chuyện gia đình chị U. Thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã dắt theo con nhỏ nhảy sông tự vẫn.

Theo tin tức trên báo VOV, chiều ngày 5/9, thông tin từ ông Nguyễn Văn Côn, Chủ tịch UBND xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ mẹ ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử

Tây Ninh: Do buồn chuyện gia đình, người mẹ ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm. (Ảnh: VOV)

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 23h ngày 4/9, chị N.T.P.U, sinh năm 1995, ngụ tại Khu phố 3, phường Long Hoa, Thị xã Hoà Thành đã dắt theo con nhỏ gồm bé trai tên V.K (sinh năm 2018) và bé gái P.A (sinh năm 2020), ra khu vực cầu K13 để lại xe và nhảy cầu tự vẫn. Được biết, sau khi người dân phát hiện xe máy không có chủ nhân để lại nên đã báo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến 8h sáng ngày 5/9, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể bé trai và đến 14h vớt được người mẹ. Hiện các lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể bé gái.

Theo thông tin điều tra ban đầu xác nhận được, nguyên nhân do chị P.U tự vẫn là do buồn chuyện gia đình.

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