Tận mắt thấy những cô bò ở "Resort" góp công vào ly sữa học đường

"Resort" Bò Sữa Vinamilk - nơi còn được gọi với cái tên thân thương là "Ngôi nhà của những cô bò hạnh phúc" nằm trong "Hệ thống trang trại đạt chuẩn Global G.A.P. lớn nhất châu Á về số lượng trang trại của Vinamilk. Được biết, riêng sản lượng sữa tươi nguyên liệu của trang trại Tây Ninh đã đạt hơn 100.000 lít sữa/ngày tương đương 40.000.000 lít sữa mỗi năm.

Cái nắng rát da ở huyện Bến Cầu đã bị đẩy lùi bởi không gian xanh mát bạt ngàn, trải rộng hàng trăm hecta tại "resort" bò sữa.Không khí trong lành, mát mẻ nhờ được điều tiết bởi hơn 9 hồ nước xung quanh với tổng diện tích trên 180.000 m2, nhờ vậy đoàn khách tham quan cảm thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng.

8.000 bò bê ở "Resort" này giúp nâng tổng đàn bò khắp cả nước cung cấp sữa Vinamilk lên xấp xỉ 130.000 con, với sản lượng gần 1 triệu lít sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Dự kiến đến năm 2020, tổng đàn bò cung cấp sữa cho Vinamilk sẽ được nâng lên khoảng 200.000 con, với sản lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến sẽ tăng lên gần gấp đôi, đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm sữa tươi cho hàng triệu gia đình Việt Nam, cũng như sữa học đường thơm ngon cho các học sinh nhiều tỉnh thành.

Nghìn cô bò hạnh phúc hôm nay, triệu ly sữa học đường tươi ngon ngày mai

Bên cạnh quy mô lớn,trang trại vinamilk.topic'>bò sữa Vinamilk Tây Ninh còn tiên phong thực hiện cách mạng số 4.0 toàn diện từ quy trình đầu vào đến đầu ra theo công nghệ Mỹ, Nhật, Châu Âu trong toàn bộ mô hình chăn nuôi và quản lý của mình, nhằm đảm bảo đàn bò có sức khỏe tốt, năng suất sữa cao, chất lượng sữa tốt nhất.

Các yếu tố chính của cuộc cách mạng 4.0 tại đây có thể kể đến như hệ thống quản lý khẩu phần tiên tiến, hệ thống kiểm soát hoạt động và sức khỏe đàn bò, hệ thống làm mát, robot đẩy thức ăn, chuồng nuôi và dàn vắt sữa hiện đại...

Bé Chip - cô con gái lớn của diễn viên Mạnh Trường hớn hở khi chứng kiến "cuộc sống" hành phúc của đàn bò ở "Resort".

Tham quan các chuồng nuôi bò cùng bé Chip, diễn viên Mạnh Trường bị ấn tượng khi nhận thấy thức ăn được cung cấp với công thức riêng cho từng lứa tuổi của bò, bê. Toàn bộ đàn bò còn đều được đeo các chip điện tử đời mới nhất để kiểm soát hoạt động, khả năng nhai lại, tình hình sức khỏe, bệnh tật, khả năng thụ thai, sinh sản của từng cá thể bò. Hệ thống này còn phát hiện được khi nào các cô bò bị xì-trét (dựa trên mức độ căng thẳng) để phân tích và đảm bảo sức khỏe nhanh chóng nhất.

Những vị khách sữa học đường "nhí" lần đầu được thăm không gian xanh mát trải rộng hàng trăm hecta của hàng nghìn cô bò ở đây.

Ngay tại Tây Ninh, nơi có khí hậu nhiệt đới đặc trưng nóng ẩm mà những cô bò vẫn sống hạnh phúc như ở quê hương ôn đới mát mẻ của mình là nhờ hệ thống làm mát tự động có thể cảm biến được nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió từ môi trường. Trong lúc ăn, các cô bò còn được nghe nhạc giao hưởng du hưởng phát ra từ robot vun đẩy thức ăn Lely Juno sản xuất tại Hà Lan, vừa kích thích để bò ăn tốt hơn, vừa tạo cảm giác thư giãn và thoải mái khi ăn. "Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ việc cho bò nghe nhạc để lấy được nguồn sữa tươi ngon chỉ có ở nước ngoài, không ngờ Việt Nam đã làm được",anh Mạnh Trường không giấu được sự ngạc nhiên.

Được chăm sóc "tận răng" để luôn hạnh phúc, các cô bò bắt đầu đi vào dàn vắt sữa, góp công vào ly sữa học đường. Quản lý Trang trại Vinamilk chia sẻ cảm xúc với đoàn khách tham quan: "Đội ngũ nhân viên chúng tôi rất tự hào có thể tạo ra nguồn sữa tươi nguyên liệu chất lượng tốt nhất, đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng cũng như các em nhỏ tham gia chương trình sữa học đường, giúp các em phát triển khỏe mạnh, thông minh và cao lớn".

Sự thích thú của đại diện phụ huynh, nhà trường khi được chứng kiến một màu xanh non bạt ngàn của hơn 500 ha đồng cỏ và bắp canh tại "Resort" bò sữa Vinamilk.

Sữa tươi nguyên liệu từ “Resort” này sẽ được vận chuyển nhanh chóng nhất tới Nhà máy sữa Việt Nam của Vinamilk tại Bình Dương trên các xe bồn lạnh 2-6 độ C, giữ trọn vẹn hương vị tươi ngon và thành phần dinh dưỡng của sữa.

Bé Dung Thị Ngọc Mai (lớp 5 trường tiểu học Đại Điền, huyện Thạnh Phúc, Bến Tre) rất thích thú với tour tham quan "Resort" bò sữa

Được cùng mẹ và các bạn tham quan từ Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh đến Nhà máy sữa Việt Nam ở Bình Dương, bé Dung Thị Ngọc Mai (lớp 5 trường tiểu học Đại Điền, huyện Thạnh Phúc, Bến Tre) phấn khích chia sẻ: "Ở trường chúng con được uống sữa học đường một hộp mỗi ngày, con không biết vì sao người ta có thể tạo ra 1 hộp sữa ngon như vậy. Sau 2 ngày tham quan con rất ấn tượng khi biết phải qua rất nhiều công đoạn để có 1 hộp sữa, các khâu sản xuất cũng rất vệ sinh nữa".

Khi được hỏi Mai về lý do thích uống sữa, bé không ngần ngại trả lời: "Không chỉ ngon mà sữa còn tốt cho trí thông minh và sức khỏe của con nữa đó!".

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Sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nhãn hiệu "Vinamilk 100% sữa tươi - Học đường" hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về chất lượng đã được quy định, được chế biến từ sữa bò tươi nguyên liệu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sữa tươi nguyên liệu; không sử dụng chất bảo quản, chất lượng sản phẩm đáp ứng các quy định tại quy chuẩn của Bộ Y tế. Các vi chất khác trong sản phẩm bao gồm nhiều loại vitamin và khoáng chất hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị của Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng.

GS. TS. Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho rằng “Cải thiện chất lượng bữa ăn, bổ sung vi chất dinh dưỡng được Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định là hết sức cần thiết ở tất cả các quốc gia, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Bổ sung đa vi chất dinh dưỡng có hiệu quả tới tăng trưởng và phát triển trẻ em nhiều hơn bổ sung một vi chất đơn lẻ. Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đa vi chất vào sản phẩm thực phẩm. Viện Dinh dưỡng khuyến nghị sử dụng đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày; khuyến khích lựa chọn và sử dụng thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng. Người dân nên lưu ý lựa chọn các thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày như muối tăng cường I ốt, bột mỳ tăng cường sắt kẽm hoặc các thực phẩm có thành phần nguyên liệu có tăng cường vi chất dinh dưỡng này, dầu ăn tăng cường vitamin A. Với các cháu được uống sữa theo chương trình sữa học đường, sử dụng sữa tăng cường đa vi chất sẽ có lợi hơn cho sự tăng trưởng và phát triển. Loại và hàm lượng các vi chất dinh dưỡng tăng cường vào sữa học đường theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng lứa tuổi trong bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam (2017).

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