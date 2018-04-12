Từ những năm 2000, chị A. bắt đầu bước chân vào nghề. Lúc đó, chị vừa mới ly hôn chồng, tay dắt theo đứa con nhỏ 7 tuổi rời quê lên Sài Gòn kiếm sống. Mẹ chị khi ấy cũng đã lớn tuổi, bệnh tật liên miên nhưng không có tiền chữa trị.

Phải khó khăn lắm Phụ nữ & Gia đình mới có thể hẹn gặp chị A. (quê Đồng Nai) để nghe chia sẻ về những ngày tháng còn hành nghề mại dâm cũng như con đường hoàn lương của chị. Chị kể, đó là những ký ức mà không bao giờ chị muốn chia sẻ hay nhắc đến bởi đó là chuỗi ngày u ám và đau khổ đến tột cùng.

“Lúc đó, chị đi lang thang quanh mấy quán nhậu, xin người ta cho tiếp khách. Mình lấy tiền boa hoặc khách nào cần thì mình đi. Lúc đó, chị túng quá chỉ có thể làm được như vậy chứ cũng không biết làm sao có tiền nuôi con”, chị nhớ lại.

Với một người phụ nữ không có bằng cấp, học thức lại phải nuôi con nhỏ và mẹ già dưới quê, cách kiếm tiền duy nhất và nhanh nhất vào lúc này chị có thể nghĩ ra đó là bán thân xác của mình.

Mỗi ngày, công việc của chị bắt đầu từ 4 giờ chiều và kết thúc vào sáng hôm sau. Mỗi đêm, chị phải tiếp từ 3 đến 4 khách mới có đủ tiền lo cho con và gửi về nhà. Lúc không có ai gọi đi, chị phải ngồi tiếp rượu các vị khách trong quán để có tiền boa. Chính vì vậy nên lúc nào, chị cũng về nhà trong tình trạng say khướt, mệt nhoài.

Ở Việt Nam, mại dâm được xem là tệ nạn xã hội nên những cô gái làm nghề này thường không được xã hội coi trọng và đối mặt với nhiều mối nguy hiểm. Dù đã hoàn lương gần 8 năm nhưng chị A. vẫn nhớ như in những lần bị hành hạ, đánh đập bởi những “thượng đế” của mình. Chưa kể, sự mặc cảm luôn đeo bám trên người khiến chị mỗi khi ra đường đều phải cúi gầm mặt, chẳng dám nhìn ai.

Những lúc đó, chị chỉ biết nuốt nước mắt, ôm con nhỏ vào lòng để có động lực sống tiếp. “Lúc đó, nhiều khi chị cũng muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ lại mình chết đi mẹ già với con nhỏ ai nuôi. Nghĩ vậy hôm sau chị lại tiếp tục gồng mình đi tiếp khách”, chị A. đau xót kể.

Dù đã hoàn lương nhưng ký ức về những ngày tháng đó chị vẫn không thể nào quên - Ảnh minh họa: Internet

Rồi những ngày tháng đau khổ, tủi nhục cũng dần kết thúc khi chị gặp được người đàn ông của đời mình. Anh ấy là một khách quen của quán, lớn hơn chị 14 tuổi. Ban đầu, chị tiếp đãi anh ấy như bao người khách khác. Lâu ngày, chị dần nhận ra tình cảm của anh dành cho mình. Tuy nhiên, chị nào dám tiếp nhận bởi chị cho rằng quá khứ của mình không xứng đáng với một người đàn ông tốt như vậy. Nhưng tình yêu chân thành của người đàn ông này đã dần khiến chị rung động.

Khác với ánh mắt buồn bã, ưu tư khi nhắc lại quá khứ, đôi mắt chị sáng lên khi nhắc đến người chồng hiện tại: “Chính anh ấy đã cảm hóa chị, đưa chị ra khỏi con đường mại dâm. Nếu không gặp anh ấy, chị cũng không biết bây giờ chị sẽ sống ra sao”.

Người đàn ông đó không chỉ chấp nhận quá khứ ly hôn, làm gái mại dâm của chị mà còn sẵn sàng cùng chị nuôi đứa con nhỏ trưởng thành. Tình yêu chân thành và sự rộng lượng của anh đã giúp chị hồi sinh thành một con người khác. Giờ đây, ngoài việc chăm sóc gia đình, chị còn làm thêm một số công việc bên ngoài để kiếm tiền phụ thêm cho chồng.

Trong lúc chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống hiện tại, gương mặt chị luôn sáng ngời hạnh phúc. Chị liên tục nói: “Hiện tại chị rất ổn, rất hạnh phúc”. Mong rằng chị vẫn sẽ giữ được nụ cười rạng rỡ ấy trong chặng đường phía trước.