Tâm sự của kẻ thứ 3 cướp chồng người khác khiến chị em phẫn nộ: ‘Mượn 3 năm 3 tháng và không có dấu hiệu muốn trả’

Xã hội 02/07/2018 11:16

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng dậy sóng khi trên Facebook xuất hiện một nhóm dành cho người thứ ba. Sau một thời gian hoạt động, nhóm này đã bị đóng. Mới đây một nhóm khác được lập ra với tên gọi “Hội người thứ ba” khiến nhiều chị em không khỏi hoang mang.

Điều đáng nói ở đây là những người tham gia hội đều biết bản thân là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác nhưng họ vẫn không nghĩ điều đó là sai trái. Đôi khi họ còn thấy tủi thân vì bản thân không được quan tâm, yêu thương nhiều như vợ của nhân tình.

Cách đây vài giờ, một bài viết trong nhóm bị chia sẻ ra ngoài khiến cộng đồng mạng vô cùng tức giận.

Một cô gái đăng trong nhóm: “Em đã ‘mượn’ anh ấy được 5 tháng rồi, còn các chị thì sao?”. Phía dưới bài viết có đến hàng trăm bình luận của các cô gái khác cũng kể về chuyện tình yêu của mình.

“Gần 5 năm rồi, à sao đến bây giờ nhìn phía trước vẫn còn mù mịt, trống rỗng. Chẳng còn hay cười, hay dỗi hờn như trước”, một cô gái có kinh nghiệm làm người thứ 3 suốt 5 năm trời kể lại.

Tâm sự của kẻ thứ 3 cướp chồng người khác khiến chị em phẫn nộ: ‘Mượn 3 năm 3 tháng và không có dấu hiệu muốn trả’ - Ảnh 1Tâm sự của kẻ thứ 3 cướp chồng người khác khiến chị em phẫn nộ: ‘Mượn 3 năm 3 tháng và không có dấu hiệu muốn trả’ - Ảnh 2Tâm sự của kẻ thứ 3 cướp chồng người khác khiến chị em phẫn nộ: ‘Mượn 3 năm 3 tháng và không có dấu hiệu muốn trả’ - Ảnh 3Tâm sự của kẻ thứ 3 cướp chồng người khác khiến chị em phẫn nộ: ‘Mượn 3 năm 3 tháng và không có dấu hiệu muốn trả’ - Ảnh 4

Tâm sự của kẻ thứ 3 cướp chồng người khác khiến chị em phẫn nộ: ‘Mượn 3 năm 3 tháng và không có dấu hiệu muốn trả’ - Ảnh 5
Những tâm sự trong nhóm kín được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

“Mình ngày nào cũng vào Facebook vợ anh ấy, nhìn anh ấy chiều chuộng, tổ chức sinh nhật cho chị ấy, tổ chức kỷ niệm 3 năm lấy nhau cùng chị ấy mà thấy ganh tỵ vô cùng. Nhưng mình cũng thương chị ấy vì không biết gì nên vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. Mình biết chị ấy là một người phụ nữ tốt nhưng không làm gì khác được vì mình cũng yêu anh ấy”, một cô gái tên T.T.H chia sẻ trong nhóm.

“Mình mượn được 3 năm 3 tháng và không có dấu hiệu muốn trả”, T.L.Q bình thản kể về mối tình vụng trộm của mình và dường như thấy hạnh phúc với điều đó dù biết đây là điều sai trái.

Tâm sự của kẻ thứ 3 cướp chồng người khác khiến chị em phẫn nộ: ‘Mượn 3 năm 3 tháng và không có dấu hiệu muốn trả’ - Ảnh 6
Thay vì chọn người tử tế để yêu, nhiều cô gái lại đồng ý làm kẻ thứ 3 trong cuộc tình của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đọc được những lời bình luận này, cư dân mạng vô cùng tức giận, đặc biệt là chị em phụ nữ.

“Còn lấy đó là niềm tự hào rồi tự bao bọc an ủi lẫn nhau. Phá hủy hạnh phúc gia đình người ta khiến bao đứa trẻ mất cha mất mẹ còn tụ tập sung sướng kể lể, xã hội này loạn thật”,  T.P bức xúc.

Tâm sự của kẻ thứ 3 cướp chồng người khác khiến chị em phẫn nộ: ‘Mượn 3 năm 3 tháng và không có dấu hiệu muốn trả’ - Ảnh 7
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 “Loạn thiệt mà. Chuyện làm kẻ thứ 3, giật chồng người, làm con giáp thứ 13 mà còn có thể khoe khoang, làm như chuyện đáng tự hào. Để đó lưu lại và share theo năm tháng để người khác biết mà tránh xa, để xã hội biết để những người vợ tội nghiệp biết”, T.K tức giận.

“Sống như một cái bóng sau cuộc tình của người khác có gì là hay. Không có danh phận, không có quyền lợi, như một kẻ đáng thương bị người khác xỉ vả”, M.T bình luận.

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Từ khóa:   người thứ ba giật chồng người khác

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