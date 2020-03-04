Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương nhanh chóng lao xuống biển, cứu được 3 em học sinh. Tuy nhiên, chỉ 2 em trong số đó giữ được mạng sống.

Mới đây, một nhóm trẻ rủ nhau tắm biển tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và một em trong số đó đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3/3, người dân tại khu vực bãi biển phường Thọ Quang phát hiện một nhóm trẻ đang kêu cứu vì đuối nước. Người dân địa phương nhanh chóng lao xuống biển, cứu được 3 em học sinh. Trong số đó, 2 em được cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Còn em Trương Quang T. (SN 2012, ngụ phường Thọ Quang) được đưa lên bờ trong tình trạng nguy kịch, toàn thân tím tái. Nạn nhân được sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó không lâu.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, bãi biển trên có sóng lớn, biển động mạnh. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Bé trai 8 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm biển - Ảnh: Người Lao Động

Cách đây ít ngày, tại xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cũng xảy ra sự việc hai em nhỏ chết đuối thương tâm. Ngày 1/3, bé L.V.P. (SN 2009) và L.T.M. (SN 2011) ở nhà chơi cùng nhau để bố mẹ đi hái tiêu.

Sau đó, cả hai rủ nhau ra khu vực ao nước sau nhà bé P. chơi thì không may ngã xuống nước dẫn đến đuối nước thương tâm.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, mọi người đi làm về, không thấy 2 bé nên đi tìm. Đến 20 giờ cùng ngày, người dân tìm được thi thể của 2 nạn nhân dưới ao.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để hỏi thăm, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Bố mẹ đi hái tiêu thuê, 2 trẻ ở nhà chết đuối thương tâm Trong khi bố mẹ đi làm, 2 đứa trẻ hàng xóm rủ nhau ra ao chơi thì không may chết đuối thương tâm. Đến chiều cùng ngày, người thân đi làm về mới phát hiện vụ việc.

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