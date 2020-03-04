Tắm biển gặp sóng lớn, nhóm bé trai bị đuối nước, 1 em tử vong thương tâm

Xã hội 04/03/2020 18:49

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương nhanh chóng lao xuống biển, cứu được 3 em học sinh. Tuy nhiên, chỉ 2 em trong số đó giữ được mạng sống.

Mới đây, một nhóm trẻ rủ nhau tắm biển tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và một em trong số đó đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3/3, người dân tại khu vực bãi biển phường Thọ Quang phát hiện một nhóm trẻ đang kêu cứu vì đuối nước. Người dân địa phương nhanh chóng lao xuống biển, cứu được 3 em học sinh. Trong số đó, 2 em được cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Còn em Trương Quang T. (SN 2012, ngụ phường Thọ Quang) được đưa lên bờ trong tình trạng nguy kịch, toàn thân tím tái. Nạn nhân được sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó không lâu.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, bãi biển trên có sóng lớn, biển động mạnh. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

duoi nuoc thuong tam 1
Bé trai 8 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm biển - Ảnh: Người Lao Động

Cách đây ít ngày, tại xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cũng xảy ra sự việc hai em nhỏ chết đuối thương tâm. Ngày 1/3, bé L.V.P. (SN 2009) và L.T.M. (SN 2011) ở nhà chơi cùng nhau để bố mẹ đi hái tiêu. 

Sau đó, cả hai rủ nhau ra khu vực ao nước sau nhà bé P. chơi thì không may ngã xuống nước dẫn đến đuối nước thương tâm.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, mọi người đi làm về, không thấy 2 bé nên đi tìm. Đến 20 giờ cùng ngày, người dân tìm được thi thể của 2 nạn nhân dưới ao.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để hỏi thăm, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Bố mẹ đi hái tiêu thuê, 2 trẻ ở nhà chết đuối thương tâm

Bố mẹ đi hái tiêu thuê, 2 trẻ ở nhà chết đuối thương tâm

Trong khi bố mẹ đi làm, 2 đứa trẻ hàng xóm rủ nhau ra ao chơi thì không may chết đuối thương tâm. Đến chiều cùng ngày, người thân đi làm về mới phát hiện vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   chết đuối khi đi bơi chết đuối thương tâm Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản