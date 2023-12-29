Tấm vé mang may mắn đến cho ông D. được phát hành tại điểm bán hàng số 06 lô D, chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết ngày 29/12, tại TP.HCM, công ty này đã tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01125 cho ông D. - khách hàng may mắn với giá trị giải thưởng hơn 96 tỉ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định ông D. đã trúng giải Jackpot xổ số tự chọn với giá trị trúng thưởng 96.243.094.000 đồng.

Bộ số trúng thưởng là 05 - 18 - 22 - 34 - 41 - 45. Tấm vé mang may mắn đến cho ông D. được phát hành tại điểm bán hàng số 06 lô D, chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM.

Theo quy định, ông D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TP.HCM, với tổng giá trị 9,6 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Ông D. đeo mặt nạ nhận giải thưởng - Ảnh: Vietnamnet

Dẫn tin từ VietNamNet, ông D. làm nghề lái xe ôm tự do. Ông D. cho biết gia đình ông có 20 người thuộc 3 thế hệ cùng sống chung trong 1 căn nhà. Các con cũng làm lao động tự do, tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày chứ không tiết kiệm để mua nhà tại TP.HCM được.

Ông D. chia sẻ, khi biết tin mình trúng giải lên đến 96 tỷ đồng, điều đầu tiên ông sẽ làm sau khi nhận giải là mua nhà cho con cháu trước Tết Nguyên đán để các con có thể an cư. Đây cũng là điều mà ông đã mong ước bấy lâu.

Tại lễ trao giải, ông D. đã trao 500 triệu đồng làm an sinh xã hội và tặng 50 triệu đồng đến chủ điểm bán ra tấm vé may mắn trúng Jackpot trên.

Tìm thấy chủ nhân của tấm vé số trúng độc đắc Vietlott hơn 32 tỷ đồng Tvrong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 diễn ra tối Chủ Nhật, ngày 17/12, Vietlott đã tìm thấy tấm vé Jackpot may mắn trúng thưởng có số tiền: 32.398.072.500 đồng.

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