Tai nạn thương tâm giữa xe tải và xe máy khiến 3 người tử vong, các phương tiện hư hỏng nặng.

Mới đây, tại khu vực đường Trần Hưng Đạo (phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 50 ngày 4/2, tài xế chưa rõ danh tính điều khiển xe tải BKS 29C-401.08 đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo thì va chạm với xe máy (trên xe chở 2 người). Hậu quả, xe tải gãy 2 cột điện ven đường, tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, 1 nạn nhân đi xe máy mắc kẹt dưới cột điện, người còn lại bị văng ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Tai nạn thương tâm giữa xe tải và xe máy - Ảnh: Internet

Cả 3 nạn nhân đều tử vong - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, đồng thời điều tra, xử lý vụ tai nạn theo quy định pháp luật.

Lời kể đau xót của thanh niên khóa cổng đi uống trà đá, quay về thấy phòng trọ cháy, 4 bạn qua đời thương tâm Chính quyền phường Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân trong vụ 4 thanh niên chết cháy 10 triệu đồng, đồng thời giúp đỡ đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-thuong-tam-ngay-23-tet-xe-tai-va-xe-may-va-cham-kinh-hoang-trong-dem-khien-3-nguoi-tu-vong-395397.html