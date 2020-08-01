Mẹ chở con gái lưu thông trên QL6, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, Hòa Bình thì xảy ra tai nạn thương tâm khiến một người tử vong, người kia nguy kịch.

Mới đây, trên địa bàn huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai mẹ con thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng 31/7, xe ô tô đầu kéo BKS 26C-039.41 kéo theo rơ moóc BKS: 26R-003.61 do tài xế Hà Văn Quang (SN 1985, trú tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) lái lưu thông trên địa bàn xã Đồng Tân, huyện Mai Châu.

Khi đi đến Km 142+700-QL6, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy do chị Hà Thị Bích (SN 1983, trú tại xã Đồng Tân, huyện Mai Châu điều khiển chở theo con gái là Hà Thị Thu Thủy (SN 2012).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Gia đình và xã hội

Cú va chạm khiến mẹ con chị Bích bị thương nặng, chiếc xe máy biến dạng. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Bích đã tử vong, còn cháu Thủy hiện đã được chuyển xuống Hà Nội tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây ít ngày, tại khu vực vòng xoay Thuỷ Châu (phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương) cũng xảy ra vụ mẹ chở con gặp tai nạn giao thông khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 23/7, chị Phạm Thị T. (34 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy chở theo con trai tên Huỳnh Văn H. (14 tuổi) chạy trên đường ĐT 743 hướng từ Đồng Nai về Bình Dương.

Khi đi đến khu vực vòng xoay Thuỷ Châu, xe máy của chị T. xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến hai mẹ con ngã ra đường. Chị T. chỉ bị xây xát ngoài da nhưng em H. thì bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.

Chứng kiến con trai tử vong trước mặt mình, người mẹ gào khóc thảm thiết, liên tục gọi tên con khiến mọi người vô cùng xót xa. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực trên có mưa nên đường khá trơn trượt. Bên cạnh đó khu vực vòng xoay này cũng thường xuyên xảy ra tai nạn vì mật độ giao thông đông đúc.

Được biết, vợ chồng chị T. ở trọ tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Tranh thủ dịp nghỉ hè, chị về Đồng Nai đón con trai lên chơi thì xảy ra tai nạn đau lòng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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