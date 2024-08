Xe ôtô khách 50H-508.73 đã va chạm với xe ôtô tải 61C-210.49 sau đó tiếp tục va chạm với xe ôtô tải 48H-001.84 khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ TTXVN, hoảng 4 giờ 30 phút ngày 27/8, tại Km1890 + 700 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) đoạn qua thôn 2, xã Trường Xuân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô. Cụ thể, xe ô tô khách 50H-508.73 do ông Cao Văn Thành (51 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng từ Đắk Nông đi Đắk Lắk đã va chạm với xe ô tô tải 61C-210.49 do anh Trần Bá Chiến (44 tuổi, trú thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) điều khiển theo hướng ngược lại. Tiếp đó, xe khách 50H-508.73 tiếp tục va chạm với xe ô tô tải 48H-001.84 do anh Nguyễn Văn Thiện (28 tuổi, trú huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTXVN

Dẫn tin từ Trang tin của Ban tuyên giáo Trung ương, hậu quả vụ tai nạn khiến ông L.T.T (58 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) tử vong. Anh T.V.M (23 tuổi, trú quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) bị thương nặng. Cả 2 nạn nhân đều là hành khách trên xe 50H-508.73.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn là do xe khách vượt không đúng quy định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-nghiem-trong-xe-khach-va-cham-voi-xe-tai-mot-nguoi-tu-vong-tai-cho-mot-nguoi-bi-thuong-nang-697320.html