Tai nạn giao thông liên hoàn tại Khánh Hòa: Chồng giết vợ rồi tông vào đầu xe container tự tử

Xã hội 20/09/2017 11:14

Sau pha va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện giao thông trên quốc lộ, nạn nhân Ngô Chung tử vong tại chỗ. Nghe tin, người thân chạy về nhà nạn nhân lấy chiếu thì tá hỏa phát hiện người vợ đã chết trong phòng ngủ.

Trưa ngày 19/9/2017, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường của vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ và vụ giết người tại thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Theo thông tin đăng tải trên Báo Lao động, lúc 23 giờ 45 tối ngày 18/9/2017, anh Ngô Chung, trú tại thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 79N4 - 4429 lưu thông ngược chiều trên quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi di chuyển đến đoạn trước bưu điện xã Vạn Hưng thì bất ngờ tông mạnh vào đầu xe container đang lưu thông hướng ngược lại. Xe container do anh Hồ Thanh Lợi, 38 tuổi, trú tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) điều khiển.

Đúng lúc này, xe tải mang biển kiểm soát 77C - 109.42 do anh Nguyễn Thành Trinh, 35 tuổi, trú tại huyện Phù Cát (Bình Định) lưu thông cùng chiều bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe container. Cú va chạm mạnh từ phía sau khiến xe container lật nhào nằm ngang dải phân cách. Sau đó, hai xe phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Tai nạn giao thông liên hoàn tại Khánh Hòa: Chồng giết vợ rồi tông vào đầu xe container tự tử - Ảnh 1
Vụ va chạm khiến xe container và xe tải phát nổ - Ảnh: Internet

Tai nạn giao thông liên hoàn tại Khánh Hòa: Chồng giết vợ rồi tông vào đầu xe container tự tử - Ảnh 2
Xe tải mang biển kiểm soát 77C - 109.42 biến dạng nghiêm trọng sau vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Tai nạn giao thông liên hoàn tại Khánh Hòa: Chồng giết vợ rồi tông vào đầu xe container tự tử - Ảnh 3
Xe container bị tông mạnh từ phía sau, lật nhào, nằm ngang qua dải phân cách - Ảnh: Internet

Tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh không dám chạy đến giải cứu các nạn nhân. Khoảng 20 phút sau khi vụ va chạm xảy ra, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường và khống chế đám cháy.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến anh Ngô Chung tử vong tại chỗ. Vì nhà nạn nhân chỉ cách hiện trường 500m nên người thân chạy về lấy chiếu ra đắp. Đến nhà, mọi người tá hỏa phát hiện chị Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi) là vợ anh Chung đã chết trong phòng ngủ. Trên người nạn nhân có nhiều thương tích và đang bị chích điện.

Tai nạn giao thông liên hoàn tại Khánh Hòa: Chồng giết vợ rồi tông vào đầu xe container tự tử - Ảnh 4
Trước khi xảy ra tai nạn, nạn nhân Ngô Chung đã giết vợ và viết lại thư tuyệt mệnh - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đêm ngày 18/9/2017, nạn nhân Ngô Chung đã xảy ra cãi vã với vợ. Trong lúc tức giận, Chung đã lấy kềm, dây điện nhỏ chích vào tay chị Thảo rồi khóa chặt cửa phòng ngủ. Sau khi gây án, anh ta đã viết thư tuyệt mệnh để lại rồi chạy xe máy ra khỏi nhà.

Người thân nạn nhân tiết lộ, thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. 

Hiện Công an huyện Vạn Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc. 

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Sau khi nhậu say, Thương quay về nhà vợ xin ngủ chung nhưng bị từ chối. Bực tức, đối tượng đã dùng dao đâm vợ và mẹ vợ trọng thương.

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