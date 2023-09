Sau khi nhậu say, Thương quay về nhà vợ xin ngủ chung nhưng bị từ chối. Bực tức, đối tượng đã dùng dao đâm vợ và mẹ vợ trọng thương.

Ngày 2/9, Công an quận Thủ Đức cho biết, đơn vị đang tiến hành truy bắt Đặng Hoài Thương, 30 tuổi, trú tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TP.HCM) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Chị T.C.N (27 tuổi, vợ nghi can) và bà L.T.N (47 tuổi, mẹ chị N.) là hai nạn nhân.

Theo lời khai của nạn nhân, chị N. và Thương lấy nhau đến nay đã được 5 năm. Vì cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên đôi bên đã quyết định ly thân. Sau đó, chị N. dọn về nhà bố mẹ ruột tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức để sinh sống, Thương cũng sống gần đó.

Sự việc xảy ra vào 6 giờ 30 tối ngày 28/8/2017. Sau khi nhậu say, nghi phạm tìm đến nhà bố mẹ vợ xin ngủ chung nhưng bị từ chối. Vì lý do này, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó Thương bất ngờ rút dao đâm vào cổ chị N. Thấy vậy, mẹ nạn nhân chạy tới can ngăn nhưng đã bị đối phương chém vào vai trọng thương.

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng đã tẩu thoát, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện Công an quận Thủ Đức vẫn đang tiến hành truy bắt nghi can.

