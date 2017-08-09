Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chiều tối hôm qua 8/8 phải một phen náo loạn vì vụ đánh nhau có hung khí giữa hai nhóm nữ sinh.

Cụ thể, một đoạn clip ghi hình cảnh đánh nhau có hung khí của hai nhóm nữ sinh ngay trên đường quốc lộ đã lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội trong khoảng thời gian này, tối 8/8.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, ngay lúc xảy ra vụ việc, có rất đông người dân đứng xung quanh nhưng không ai vào can ngăn.

Cảnh tượng hỗn loạn, nữ sinh cầm hung khí chém loạn xạ khiến nhiều người cảm thấy rùng mình.

Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra, địa điểm này chính là trước cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên cho biết, vụ đánh nhau giữa hai nhóm nữ sinh này hoàn toàn có thật. Đồng thời, lãnh đạo tại đây khẳng định cả hai nhóm đều không phải nữ sinh học tại trung tâm.

“Hôm nay, ban lãnh đạo trung tâm đều có mặt tại trường. Thời điểm xảy ra vụ việc trên, chúng tôi đã yêu cầu bảo vệ thông báo cho công an đến giải quyết. Tôi khẳng định nhóm người trên không phải là học sinh đang theo học trong trung tâm” - vị lãnh đạo cho hay.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

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