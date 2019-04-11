Sữa học đường của Hà Nội: 'Dấu son' cần nhân rộng

Xã hội 11/04/2019 08:49

Cách làm chuyên nghiệp và minh bạch đến… khắt khe trong việc triển khai Chương trình Sữa học đường ở Hà Nội, từ việc đấu thầu, tập huấn thực hiện cho tới quá trình thực hiện ở mỗi nhà trường, đã lan toả niềm tin và động lực cho những địa phương khác, nơi mà nhiều trường học, nhiều trẻ em vẫn còn đang “khát sữa”.

Hà Nội dám làm và làm với trách nhiệm cao nhất vì cộng đồng

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND Thành phố Hà Nội, đề án Sữa học đường Hà Nội đã được thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, rộng rãi và minh bạch với những tiêu chuẩn đấu thầu khắt khe nhằm chọn ra nhà thầu uy tín, có đủ năng lực sản xuất với giá thành phù hợp.

Sữa học đường của Hà Nội: 'Dấu son' cần nhân rộng - Ảnh 1
Chương trình Sữa học đường được triển khai tại thủ đô Hà Nội thành công, đã lan toả niềm tin và động lực cho những địa phương khác, nơi mà nhiều trường học, nhiều trẻ em vẫn còn đang “khát sữa”

Sau hơn 1 tháng xét thầu, Sở GD- ĐT Hà Nội đã chính thức chọn Vinamilk là đơn vị cung cấp sữa cho đề án với mức hỗ trợ 23% (cao hơn mức mời thầu 3%) và đã giúp tiết kiệm cho ngân sách TP hơn 350 tỷ đồng.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đánh giá: Đây là con số không hề nhỏ và Hà Nội đạt được nhờ cuộc đấu thầu công khai, minh bạch về một chương trình mang tính an sinh, xã hội. 

Ông Tiến cũng thông tin, theo mục tiêu của Sở GD-ĐT Hà Nội đề ra, từ năm học 2018 - 2019 đến hết năm 2020, sẽ có khoảng 1,2 triệu trẻ mầm non và tiểu học ở tất cả các cơ sở giáo dục tại 30 quận huyện của Hà Nội, không phân biệt trường công lập, ngoài công lập hay các nhóm trẻ tư thục… đều sẽ được uống sữa học đường . “Chương trình Sữa học đường không chỉ có ý nghĩa nhân văn và xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em mà còn thể hiện rõ nét sự quyết tâm, đồng lòng của tất cả các cấp, các ngành của TP Hà Nội trong việc triển khai thực hiện chương trình, giúp giảm bớt các gánh nặng về tài chính đối với gia đình, xã hội và đem lại cho các em sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn dinh dưỡng có lợi”, ông Tiến đánh giá.

Sữa học đường của Hà Nội: 'Dấu son' cần nhân rộng - Ảnh 2
Chương trình Sữa học đường có ý nghĩa nhân văn và xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em, vì một Việt Nam luôn vươn cao.

Sau khi trúng thầu, để chuẩn bị triển khai Chương trình Sữa học đường, trước đó, vào tháng 12.2018, Vinamilk và Sở GD-ĐT Hà Nội, các Phòng GD-ĐT quận huyện đã tiến hành tập huấn liên tục trong 10 ngày trên khắp 30 quận, huyện trong địa bàn thành phố Hà Nội cho gần 10.000 đại biểu bao gồm Ban giám hiệu, các giáo viên và đại diện hội phụ huynh học sinh từ 1.847 trường công lập và 2.509 nhóm trẻ nhằm cung cấp những kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan đến việc triển khai chương trình Sữa học đường vào đầu năm 2019.

Chỉ sau 1 tháng thực hiện Chương trình Sữa học đường, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết. Đánh giá chung của Sở GD- ĐT Hà Nội, 100% các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn Thành phố đã  tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông, hợp tác làm tốt các bước chuẩn bị và cho trẻ uống sữa đảm bảo an toàn ngay từ ngày đầu tiên. Học sinh mầm và tiểu học  hàng ngày đến trường được uống sữa tươi đúng tiêu chuẩn; ngoài việc được nuôi dưỡng khoa học, trẻ uống sữa còn được giáo dục về dinh dưỡng và ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường…

Sau khi Thành phố đã lựa chọn được đơn vị cung cấp sữa uy tín, mỗi nhà trường đều tâm niệm phải thực hiện nghiêm túc tất cả các quy trình; hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng sữa chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho trẻ uống sữa, chủ động bố trí nơi để sữa đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo phòng GD-ĐT câc quận huyện thì khẳng định: Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành phố và Sở GD-ĐT đã thúc đẩy các phòng GD-ĐT  quyết tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm , đảm bảo Chương trình diễn ra hiệu quả, đúng mục đích.

 An  lòng giữa “tâm bão”

Thời gian vừa qua, dịch bệnh và một số vụ việc về thực phẩm không an toàn được đưa vào  trường học khiến phụ huynh và ngay chính các nhà trường cũng cảm thấy lo lắng. Nhiều phụ huynh ở Hà Nội đã lập tức đăng ký tham gia giám sát việc thực hiện bữa ăn bán trú, từ khâu giao nhận đến khâu chế biến thực phẩm. …Thế nhưng riêng với sữa học đường ở các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Thành phố thì  vẫn nhận được trọn vẹn sự an lòng  của phụ huynh giữa  “tâm bão” về nỗi lo an toàn thực phẩm.

Nhiều phụ huynh có con học tại trường mầm non và tiểu học ở Hà Nội cho biết: Sau nhiều lần đến trường của con “mục sở thị” việc giao nhận, bảo quản cũng như việc các con uống sữa học đường ra sao thì những nghi ngại của gia đình học sinh đã hầu như không còn nữa bởi cách làm rất chuyên nghiệp, bài bản, đặt lợi ích của học sinh lên trên hết.

Điều này cũng được minh chứng bởi chính số liệu mà Sở GD-ĐT Hà Nội cung cấp, đó là: Sau 3  tháng triển khai Chương trình Sữa học đường, các phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đăng ký cho gần 1 triệu trẻ  (gần 90%) tham gia, không ít  quận huyện và nhà trường đạt tỉ lệ gần 100%.

Sữa học đường của Hà Nội: 'Dấu son' cần nhân rộng - Ảnh 3
Các bé gấp dẹp vỏ hộp sau khi uống sữa học đường đã còn hình thành một thói quen rất tốt cho trẻ luôn có ý thức bảo vệ môi trường sống.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD- ĐT còn cho hay: Ngay từ đầu triển khai Chương trình, phụ huynh được phổ biến rất rõ là có đăng ký cho con uống sữa học đường bất cứ lúc nào, hoặc có thể dừng bất cứ lúc nào nếu thấy còn vấn đề băn khoăn, lo lắng. Nghĩa là việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện và  thống kê từ các nhà trường cho thấy, số lượng đăng ký có xu hướng ngày càng tăng.

Bà Đặng Phương Liên, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho rằng Chương trình có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi để  giúp các bé hiểu được tầm quan trọng của việc uống sữa nên giúp các con cảm nhận được hạnh phúc của việc uống sữa mỗi ngày. Ngoài ra, việc dạy các bé gấp dẹp vỏ hộp sau khi uống sữa còn hình thành một thói quen rất tốt cho trẻ. Chúng tôi tin rằng khi các con lớn lên sẽ là những công dân có ý thức bảo vệ môi trường sống.

Bà Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Hà Nội thì cho hay: học sinh được uống sữa học đường vào 15 giờ 20 hàng ngày, đây là thời điểm thích hợp cho việc bổ sung thêm các chất dinh dưỡng để phát triển chiều cao cho học sinh, đảm bảo đúng mục đích mà chương trình đặt ra. “Việc uống sữa học đường của học sinh được ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm giám sát chặt chẽ, các con uống hết phần sữa và rất hào hứng…” bà Liên nói.

Lãnh đạo nhiều trường học ở Hà Nội đều khẳng định vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được nhà giáo làm bằng chính cái tâm của mình, mỗi khi thấy các con học sinh ngày một trưởng thành, tự tin và khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn lao.

Chứng kiến học sinh và phụ huynh ở Hà Nội mỗi ngày lại thêm vui và tin tưởng hơn với sữa học đường,  diễn viên, hoạ sỹ Lương Giang, đồng thời cũng là một bà mẹ của hai con nhỏ chia sẻ trăn trở khi còn không ít trẻ em, đặc biệt trẻ em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở nước ta vẫn chưa được uống sữa mỗi ngày.  “Đây là một chương trình mang lại cơ hội thay đổi cả một thế hệ tương lai sau này nên tôi rất mong ngày càng có nhiều trẻ em Việt Nam được thụ hưởng”, chị Lương Giang nói.

 

Bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm cho biết: Phụ huynh học sinh đã được tuyên truyền và hiểu đầy đủ về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, ý nghĩa nhân văn và lợi ích của Chương trình Sữa học đường, tự nguyện cho con tham gia, giúp nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho học sinh lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học. Nhờ vậy, đến nay, quận Hoàn Kiếm có tới  98% học sinh mẫu giáo, tiểu học tham gia Chương trình.

                                                                                         

Đại gia vàng Phúc XO từng tuyên bố: Thưởng 200 triệu và đóng cửa karaoke nếu có dính đến ma túy

Đại gia vàng Phúc XO từng tuyên bố: Thưởng 200 triệu và đóng cửa karaoke nếu có dính đến ma túy

Trước khi chưa xảy ra vụ việc hàng loạt thanh niên phê ma túy trong quán karaoke XO, "Phúc XO" từng tuyên bố sẽ thưởng 100-200 triệu đồng cho ai phát hiện nhân viên quán sử dụng hoặc bán ma túy tại quán, đồng thời sẽ tự tay đóng cửa quán.

Xem thêm
Từ khóa:   Sữa học đường chương trình sữa học đường vinamilk

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 49 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản