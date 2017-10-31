Vì giữa M. (22 tuổi) và Y. (15 tuổi) có tình cảm yêu đương nên sau khi đi chơi, hai người đã quan hệ nhiều lần khiến bé gái kiệt sức, ngất xỉu, may mắn là đã được người thân phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu trước khi nguy cơ về tính mạng có thể xảy ra.

Hôm nay (31/10), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án liên quan đến N.T.M, trú tại xã Đại Trạch để đưa ra truy tố về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo thông tin của Người Lao Động, trước đó, chị N.T.X (36 tuổi, ngụ tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch) đã làm đơn trình báo về việc con gái chị là N.T.Y nghi bị xâm tình dục sau 3 ngày rời khỏi nhà.

Trong đơn tố cáo của chị X., vào ngày 11/7, M. điện thoại rủ Y. đi chơi. Vì có quan hệ tình cảm với nhau từ trước nên Y. đồng ý. Sau đó, M. chạy xe máy đến nhà chở Y. đến một căn chòi vắng ở xã Hòa Trạch. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau 3 lần.

Sau khi xong việc, M. sợ gia đình Y. phát hiện nên đã chở bạn gái về nhà mình và tiếp tục quan hệ thêm 5 lần nữa. Đến ngày 13/7, M. mới đưa Y. về nhà nhưng lại để bạn gái đi bộ một quãng đường ngắn. Trên đường về, Y. đã ngất xỉu vì kiệt sức, sau đó được người thân phát hiện và đưa vào bệnh viện.

Kết quả giám định pháp y của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình cho thấy vùng kín của Y. bị rách hoàn toàn.

Đến ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm N.T.N rời khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Lời khai gây sốc của 2 kẻ “thoát y” gây ra 10 vụ hiếp dâm, cướp và trộm tài sản Không chỉ qua lời khai của 2 đối tượng, nhiều nạn nhân của hai gã đàn ông chuyên "nude" đột nhập vào các gia đình chỉ có phụ nữ ở nhà, đến cơ quan Công an trình báo bị hiếp dâm, cướp và trộm tài sản...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-be-gai-15-tuoi-bi-rach-vung-kin-hoan-toan-vi-bi-nguoi-yeu-ep-quan-he-nhieu-lan-252326.html