Sốc: Bé gái 15 tuổi bị rách vùng kín hoàn toàn vì bị người yêu ép quan hệ nhiều lần

Xã hội 31/10/2017 15:46

Vì giữa M. (22 tuổi) và Y. (15 tuổi) có tình cảm yêu đương nên sau khi đi chơi, hai người đã quan hệ nhiều lần khiến bé gái kiệt sức, ngất xỉu, may mắn là đã được người thân phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu trước khi nguy cơ về tính mạng có thể xảy ra.

Hôm nay (31/10), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án liên quan đến N.T.M, trú tại xã Đại Trạch để đưa ra truy tố về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo thông tin của Người Lao Động, trước đó, chị N.T.X (36 tuổi, ngụ tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch) đã làm đơn trình báo về việc con gái chị là N.T.Y nghi bị xâm tình dục sau 3 ngày rời khỏi nhà.

Trong đơn tố cáo của chị X., vào ngày 11/7, M. điện thoại rủ Y. đi chơi. Vì có quan hệ tình cảm với nhau từ trước nên Y. đồng ý. Sau đó, M. chạy xe máy đến nhà chở Y. đến một căn chòi vắng ở xã Hòa Trạch. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau 3 lần.

Sốc: Bé gái 15 tuổi bị rách vùng kín hoàn toàn vì bị người yêu ép quan hệ nhiều lần - Ảnh 1
Bé gái bị ngất xỉu vì quan hệ với người yêu nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi xong việc, M. sợ gia đình Y. phát hiện nên đã chở bạn gái về nhà mình và tiếp tục quan hệ thêm 5 lần nữa. Đến ngày 13/7, M. mới đưa Y. về nhà nhưng lại để bạn gái đi bộ một quãng đường ngắn. Trên đường về, Y. đã ngất xỉu vì kiệt sức, sau đó được người thân phát hiện và đưa vào bệnh viện.

Kết quả giám định pháp y của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình cho thấy vùng kín của Y. bị rách hoàn toàn.

Đến ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm N.T.N rời khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

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Từ khóa:   quan hệ tình dục quan hệ nhiều lần

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