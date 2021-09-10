Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất cho học sinh ở vùng an toàn được trở lại trường

Xã hội 10/09/2021 08:52

Ngày 9/9, Sở GD-ĐT TP.HCM có tờ trình gửi Thường trực UBND thành phố về phương án mở cửa trường học trở lại tại các địa phương được xác định an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Theo báo Dân Trí đưa tin, cụ thể, theo Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, để mở cửa trở lại, các ngành hoạt động, phục hồi kinh tế... phải tính toán cho học sinh trở lại trường. Đây là điều kiện giúp các địa phương ổn định, để phụ huynh yên tâm đi làm. 

Việc tận dụng "khoảng thời gian vàng" để học sinh học trực tiếp vừa là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa là điều kiện cơ bản để ổn định xã hội. Việc học trực tiếp sẽ ưu tiên học sinh lớp nhỏ (mầm non, lớp 1, lớp 2), các lớp đầu cấp và cuối cấp. 

Với mầm non, ưu tiên chỗ học cho trẻ mẫu giáo và chỉ nhận giữ trẻ trong địa phương; thời gian đầu sẽ không tổ chức ăn sáng, bố trí thời gian đưa đón lệch giờ.

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Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất mở lại trường học ở những địa bàn khống chế được dịch bệnh Covid-19. - Ảnh minh họa: Internet

Việc mở trường học trở lại, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất sẽ phải tuân theo một số yêu cầu:

-Các địa phương (TP Thủ Đức và các quận huyện) phải được xác định là an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

-Các cơ sở giáo dục phải được đánh giá an toàn theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

-Các đội ngũ giáo viên phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần.

-Chỉ tổ chức cho những học sinh trong địa phương và trên tinh thần tự nguyện.

Bên cạnh việc tổ chức dạy học trực tiếp thì các trường vẫn tiếp tục tổ chức dạy học trên Internet, qua truyền hình,... để đáp ứng yêu cầu của những học sinh không thể học trực tiếp cũng như hỗ trợ cho việc học trực tiếp. 

Thời điểm này, một số địa phương tại TPHCM như Quận 7, Củ Chi, Cần Giờ đạt các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh và có chủ trương nới lỏng một số hoạt động sản xuất sau 15/9.

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