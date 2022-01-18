Sau Tết Nguyên Đán, người dân từ các địa phương trở lại TP.HCM có phải thực hiện cách ly không?

Trong tình hình dịch bệnh ở các địa phương vẫn diễn biến phức tạp, sau Tết Nguyên Đán khi trở lại TP.HCM làm việc, sinh sống có bị cách ly hay không là vấn đề đang được nhiều người quan tâm.

Theo thông tin của Tiền Phong, chiều 17/1, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã cho biết, những người từ TP.HCM về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khi quay trở lại thành phố sẽ không phải thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, theo ông Tâm, tất cả những người dân trở lại thành phố từ các địa phương khác sau Tết cần phải tuân thủ 5K. Hiện nay, TP cũng đang thực hiện việc thích ứng an toàn nên việc giám sát những người từ địa phương khác đến thành phố phải có triệu chứng hoặc có yếu tố dịch tễ, có yếu tố nghi ngờ. “Không phải bất cứ người dân nào đến TP.HCM sẽ cách ly hay thực hiện giám sát” - ông Tâm nhấn mạnh.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi người dân di chuyển về quê đón Tết, Bộ Giao thông Vận tải đã quy định hành khách đi từ địa phương này sang địa phương khác bằng đường hàng không hoặc đường tàu hỏa phải khai báo y tế trước khi lên tàu, lên máy bay.

Nhiều người dân sẽ rời TP.HCM về quê đón Tết Nguyên Đán - Ảnh: Tiền Phong

Nói về việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19 khi xuất hiện biến Omicron cũng như việc mở cửa đón khách du lịch trở lại, ông Tâm cho biết, thành phố đã có kế hoạch ứng phó với biến chủng Omicron và đã giám sát chặt chẽ từ cửa khẩu, nhập cảnh cho đến cộng đồng.

Vừa qua, TP đã phát hiện 30 ca nhiễm biến thể Omicron. Tất cả bệnh nhân đều là các ca nhập cảnh được phát hiện ngay tại cửa khẩu và được quản lý chặt chẽ, chưa có ca nào lây lan trong cộng đồng. Ngành y tế sẽ tiến hành test nhanh tất cả các hành khách trước khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, nếu có kết quả dương tính sẽ được chuyển nhanh đến Bệnh viện dã chiến số 12 để cách ly và điều trị. Trong quá trình điều trị này sẽ thực hiện giải trình tự gen để xác định có mắc biến thể Omicron hay không.

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