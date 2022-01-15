Tin vui: TP.HCM 'phủ xanh' 2 tuần liên tiếp, không còn quận huyện là vùng cam

Xã hội 15/01/2022 11:15

Đến này, TP.HCM không còn quận, huyện, phường, xã, thị trấn nào làm vùng cam - cấp độ 3.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 15/1, UBND TP.HCM thông báo khẩn về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, tính đến ngày 13/1, dịch Covid-19 tại thành phố vẫn duy trì được cấp độ 1 là "vùng xanh" - nguy cơ thấp như tuần trước. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp TP.HCM là vùng xanh.

Về phía quận - huyện, có 19/22 địa phương đạt cấp độ 1 là "vùng xanh" - nguy cơ thấp, gồm: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Bình Thạnh, Củ Chi, Hóc Môn và TP. Thủ Đức. Ở cấp độ 2 - là "vùng vàng" gồm quận 1, huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè.

Như vậy, so tuần trước, TP.HCM có 2 địa phương tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2 là Cần Giờ và Nhà Bè; 3 địa phương giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1 là quận 10, Bình Thạnh, TP. Thủ Đức.

Ở cấp phường, xã, thị trấn, TP.HCM có 252/312 địa phương đạt cấp độ 1; 60/312 địa phương cấp độ 2. TP.HCM có 38 phường, xã giảm cấp độ dịch; 18 phường, xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

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Cấp độ dịch tại 22 quận huyện trên địa bàn TP.HCM - Nguồn: Cổng thông tin Covid-19 TP HCM

UBND TP.HCM đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai những biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19" trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP HCM, số người mắc Covid-19 mới ở TP từ ngày 7/1 đến 13/1 là 3.122 ca. Như vậy, tổng số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/tuần trên địa bàn thành phố là 34 ca. Theo tiêu chí này thì TP.HCM ở cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 (từ 20-<50)

Tuy nhiên, về tiêu chí bộ bao phủ vắc-xin, tính đến ngày 14/1/2022, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều trên địa bàn TP HCM đạt 100% (trên mức 70%), tỉ lệ người từ 50% trở lên được tiêm đủ liều vắc-xin đạt 88,25% (trên mức 80%).

Về tiêu chí bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh theo các tuyến, TP.HCM đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân), sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Các quận, huyện và TP. Thủ Đức cũng xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm bệnh tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp ôxy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

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