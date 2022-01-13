TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Nguyên Đán 2022

Xã hội 13/01/2022 19:44

Trên tinh thần cùng cả nước chống dịch, năm nay TP.HCM sẽ không bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên Đán 2022.

Theo thông tin của báo Người Lao động, chiều 13/1, tại buổi họp định kỳ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Võ Trọng Nam- Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, hiện các nội dung hoạt động chào đón Tết Nguyên đán 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã trình UBND TP.HCM và đã được thông qua và có thể vài ngày nữa mới có quyết định cuối cùng.

Theo đó, TP vẫn thực hiện các hoạt động định kỳ chào đón Tết Âm lịch sắp tới với 18 hoạt động kéo dài từ nay cho đến hết tháng 2/2022. Cụ thể, TP tổ chức triển lãm mừng Xuân Nhâm Dần 2022 mừng Đảng quang vinh; Gặp mặt lãnh sự đoàn các nước trong dịp đầu năm 2022; Tổ chức hội hoa xuân, chợ hoa Tết, chợ hoa trên bến dưới thuyền; Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; Lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường hoa Nguyễn Huệ; lễ hội Tết Nguyên tiêu,…

"Về công tác chuẩn bị, TP.HCM còn có hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố. So với mọi năm, năm nay do dịch Covid-19 nên sự chuẩn bị đang trễ đôi chút, nếu đúng kế hoạch thì ngày 20-12 đã hoàn thành" - ông Nam nói.

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Ảnh minh hoạ: Internet

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động sẽ diễn ra là đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề "Xuân quê hương, ấm tình nhân ái". Ngoài ra, TP còn tổ chức chợ hoa trên bến dưới thuyền. Đây là năm thứ 2 chợ hoa này được nâng lên cấp TP và cũng là nét văn hóa lâu đời tại đây.

"TP sẽ phối hợp cùng UBND quận 8 thực hiện tại Bến Bình Đông. Hy vọng vài năm tới hoạt động chợ hoa trên bến dưới thuyền sẽ là thương hiệu mới của TP" - ông Nam cho biết.

Về việc bắn pháo hoa mừng Tết Âm lịch 2022, ông Nam cho biết trên tinh thần cùng cả nước chống dịch, TP năm nay không bắn pháo hoa.

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Trong kế hoạch chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp trong 15 phút tại duy nhất 1 điểm.

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