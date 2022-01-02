Trong kế hoạch chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp trong 15 phút tại duy nhất 1 điểm.

Tại Kế hoạch số 330/KH/UBND của UBND TP. Hà Nội, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Tại đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội). Theo kế hoạch mới ban hành, thời điểm bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 1/2 (tức đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022), kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Ảnh minh hoa: Internet

Mục đích của kế hoạch nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2022.

UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và quận Hai Bà Trưng; yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức bắn pháo hoa đúng kịch bản, thời gian quy định; đồng thời, tổ chức chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị trước, trong và sau khi bắn.

Ảnh minh hoa: Internet

Tết Dương lịch vừa qua, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và countdown chào năm mới 2022. Thay vào đó, thành phố tổ chức một số hoạt động trực tuyến.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm vào đêm giao thừa trong bối cảnh Covid-19 phức tạp. Dịp giao thừa những năm trước đó, thành phố đều tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-se-ban-phao-hoa-tai-duy-nhat-1-diem-dip-giao-thua-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022-444159.html