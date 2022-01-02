Phát hiện xe tải chở hơn 1 tấn lợn mắc dịch tả Châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ

Xã hội 02/01/2022 10:15

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe tải chở hơn 1 tấn lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Theo An ninh thủ đô đưa tin, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vừa kiểm tra, phát hiện xe ôtô chở hơn 1 tấn lợn nhiễm dich tả Châu Phi.

Trước đó, tổ công tác làm nhiệm vụ phát hiện một lái xe ô tô dừng đỗ tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang đang vận chuyển lợn bán cho cơ sở giết mổ nhưng không có giấy tờ kiểm dịch. Do đó, tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu vật để gửi Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương để xét nghiệm.

Phát hiện xe tải chở hơn 1 tấn lợn mắc dịch tả Châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ - Ảnh 1
Phòng Cảnh sát môi trường buộc tiêu huỷ số lượng lợn nhiễm bệnh dịch tả Châu Phi - Ảnh: An ninh thủ đô

Kết quả xét nghiệm mẫu cho kết quả dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Nguyễn Văn H. về các hành vi: Mua bán động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục động vật phải công bố dịch (bệnh dịch tả lợn Châu Phi), trong lĩnh vực thú y.

Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao hồ sơ cho Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định, đồng thời buộc tiêu huỷ (đã chôn lấp) toàn bộ số động vật mắc bệnh trên nhằm bảo vệ an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng.

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Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số hàng trên không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.

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