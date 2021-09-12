Sau tâm thư 'ngừng chiến', bà Phương Hằng điều chỉnh giờ livestream và hẹn sẽ 'say cùng quý vị và nhân viên', chuyện gì đã xảy ra?

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải một bức tâm thư dài tuyên bố sẽ dừng lại những ồn ào trong suốt 6 tháng qua. Đồng thời cho biết buổi livestream chiều này có thể là ngày cuối cùng vì "sự thật đã quá trần trụi và minh bạch".

Chỉ ít phút sau, bà Hằng tiếp tục có dòng trạng thái điều chỉnh giờ livestream sớm hơn 3 tiếng (17h ngày 12/9/2021) thay vì đi theo kế hoạch là 20h để giao lưu cùng các Youtuber trước đó. Đáng chú ý, trong thông báo mới, bà nêu rõ sẽ mở tiệc rượu online và "sẽ 'say' cùng quý vị và nhân viên" khiến nhiều người bất ngờ.

Bài viết trên trang của trợ lý bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Còn nhớ, trong buổi livestream trước đó ngày 31/5, bà Hằng cũng đã có buổi tiệc rượu tương tự và bật khóc nức nở ngay trên sóng. Nguyên nhân được bà tiết lộ là do cảm thấy lòng tự trọng bị giẫm đạp khi cố sức giúp đỡ mọi người nhưng lại nhận về nhiều tổn thương. Đồng thời, vợ chồng bà trước đó cũng đã cãi nhau vì ông Dũng không muốn bà tiếp tục livestream rồi lại bị nhiều người chỉ trích.

Bà Phương Hằng nghẹn ngào khi livestream trở lại vào tối 31/5 - Ảnh: Internet

Vì vậy, đến nay, ngay sau tâm thư bất ngờ kia vừa được đăng tải, nhiều người không khỏi tò mò về những chia sẻ trong chiều này của bà.

Bình luận của trợ lý hà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh được cư dân mạng cập nhật bên dưới bài viết dời lịch livestream cho biết các page đang bị hack và tất cả đều là thông tin giả - Ảnh: FBNV

Phía dưới phần bình luận, chủ nhân trang Facebook cũng là trợ lý của bà Hằng cũng để lại comment nhắc nhẹ về sự thay đổi cho mọi người dễ chú ý. Tuy nhiên, một số netizen cũng cho rằng đây là thông tin giả mạo vì trước đó có một nhân vật đã "hâm he" hack fanpage của bà Hằng. Hiện, sự việc vẫn chưa rõ thực hư và đang gây xôn xao dư luận.