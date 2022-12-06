Cụ thể, trước đó, ngày 26/11, cô gái tên N.T.P (25 tuổi, ngụ Q.10) đến Trung tâm thẩm mỹ K. để phẫu thuật thẩm mỹ. Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ gây mê tiêm lần lượt các loại thuốc Midazolam (an thần), Fentanyl (giảm đau) và Vidocain (gây tê và gây mê).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 6/12, trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra 1 trường hợp tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mê sâu, mạch 120 lần/phút, huyết áp 150/90mmHg, thở máy qua nội khí quản, truyền thuốc vận mạch. Bệnh nhân đã tử vong.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ nghi do thuốc gây tê/mê, tổn thương não do thiếu ô xy, biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo vụ việc cô gái 25 tuổi tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ cho Sở Y tế TP.HCM. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận vụ việc và đang làm rõ.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ nghi do thuốc gây tê/mê, tổn thương não do thiếu ô xy, biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn - Ảnh minh họa: báo Thanh Niên

Gần đây, nhiều trường hợp biến chứng hay tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ cũng thường xuyên xảy ra. Điển hình theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 6/5, Khoa Nội tim mạch Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, đã cứu sống bệnh nhân nữ (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân) nhập viện cấp cứu do tai biến thẩm mỹ, phải can thiệp bằng kỹ thuật ECMO (phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể) và cho xuất viện ngày 5/5.

Trước đó, ngày 23/4, chị T.T.P. đã đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm 3 lọ filler (hay còn gọi chất làm đầy) Alisa (50ml/lọ) vào vùng ngực và mặt.

Sau khi tiêm, chị P. cảm thấy mệt. Ngày hôm sau, chị cảm thấy mệt hơn và khó thở hơn nên đã đến BV Quận Bình Tân để theo dõi. Tại đây, bệnh nhân bị tụt huyết áp và đã được chuyển viện khẩn qua BV Chợ Rẫy cấp cứu lúc 21 giờ ngày 24/4.

BS CK2 Đặng Quý Đức – Phó khoa Nội tim mạch BV Chợ Rẫy cho biết nữ bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch: khó thở, oxy máu thấp, huyết áp tụt.

Sau cuộc hội chẩn khẩn cấp, các y bác sĩ đã lập một ê-kíp để can thiệp bằng kỹ thuật ECMO ngay trong đêm cho chị P. vì bệnh nhân đã vào bệnh cảnh choáng tim, tim hầu như không co bóp.

Theo BS CK1 Trần Hữu Chinh - Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là một trường hợp tai biến thẩm mỹ rất nặng. “Trước đây, các biến chứng về thẩm mỹ đã xảy ra rất nhiều và hầu hết trường hợp biến chứng nặng đều tử vong. Có thể nói, đây là một trong những trường hợp hiếm hoi được cứu sống sau khi gặp biến chứng nặng. Chúng tôi rất vui vì đưa bệnh nhân trở lại với cuộc sống, trở về với gia đình”.

Khi tỉnh lại, chị P. kể biết đến cơ sở thẩm mỹ trên qua Facebook. Sau đó, chị đã đến để tiêm filler mà không ngờ rằng việc làm đẹp ở cơ sở không phép đã suýt cướp đi sinh mạng của mình.

“Lúc vào đây, tôi nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi. Tôi xin cảm ơn tất cả các bác sĩ đã giành lại sự sống cho tôi. Tôi cũng mong rằng mình sẽ có nhiều cơ hội chia sẻ lời khuyên của mình đến người thân bạn bè không nên đến làm đẹp ở những cơ sở không tốt như thế nữa” - chị P. tâm sự.