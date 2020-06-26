Sập trần nhà khiến 5 học sinh mầm non nhập viện ở Thanh Hóa: Tình hình sức khỏe của các bé

Trong lúc các em học sinh mầm non đang tập múa, hát thì sập trần nhà khiến 5 em phải nhập viện.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Phạm Đức Anh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc sập trần nhà khiến 5 học sinh mầm non phải nhập viện.

Theo thông tin trên VnExpress, vào khoảng 10 giờ sáng 25/6, một nhóm khoảng 20 học sinh lớp 5 tuổi trường Mầm non Nga Thái, huyện Nga Sơn đang tập múa hát thì mảng vữa lớn trên trần rơi xuống khiến 5 em bị thương.

Sập trần nhà trường mầm non khiến 5 em học sinh nhập viện - Ảnh: VNE

Được biết, những mảng vữa rơi đúng vị trí treo quạt trần khiến các mảnh vụn bị bắn tung tóe, bay vào đầu các em học sinh. Vụ tai nạn bất ngờ khiến các em hoảng loạn kêu khóc. Sau đó, những em bị thương đã được giáo viên đưa sang trạm y tế gần trường sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi được cấp cứu, các bé đều tỉnh táo, có thể uống sữa, ăn cháo bình thường. Các học sinh nhập viện bao gồm 4 nam và 1 nữ, có 3 em bị thương đầu, trán phải khâu 3 - 4 mũi, 2 em còn lại chỉ xây xát phần mềm.

Cũng theo nguồn tin trên, khi hay tin vụ việc, một số phụ huynh đã tập trung đến cổng trường để hỏi han tình hình sức khỏe các bé. Đại diện nhà trường cho biết: “Mọi việc không nghiêm trọng”.

Đến buổi chiều cùng ngày, trường mầm non vẫn dạy học bình thường, căn phòng xảy ra vụ tai nạn được khóa kín, hoàn thành thủ tục khám nghiệm.

Được biết, nơi xảy ra sự việc mới được xây dựng năm 2016 và do UBND xã Nga Thái làm chủ đầu tư với số vốn hơn 5 tỷ đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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