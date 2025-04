Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua và rạng sáng 25-4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 24-4 đến 3h ngày 25-4 có nơi trên 80mm như Yên Minh (Hà Giang) 82mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 114mm, Tiền Phong (Hải Dương) 112mm, Đông Hải (Thái Bình) 147mm…

Theo dữ liệu từ Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn), sét đánh tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ như Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, các tỉnh thành đồng bằng sông Hồng như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nội và khu vực vịnh Bắc Bộ.

Trong khoảng từ 1h30 đến 5h ngày 25/4, ước tính có hơn 23.200 cú sét đánh xuống đất và sét đánh trong mây, trong đó có hơn 10.400 cú sét đánh xuống đất.

Hàng loạt điểm xuất hiện dông sét ở miền Bắc - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 25/4 như sau:

Hà Nội có mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía bắc nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.