Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển mưa dông, cục bộ mưa to

Theo thông tin từ VietNamNet, trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, từ chiều qua đến sáng sớm nay (24/4), khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngoài ra, chiều tối và tối 24/4, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Dự báo chiều tối và đêm 24/4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Đi kèm mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trước đó, theo cơ quan khí tượng, có 2 đợt không khí lạnh yếu cuối mùa tác động đến Bắc Bộ khiến từ đêm 23-25/4 và khoảng từ 27-28/4, khu vực có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); sau có mưa rào và giông vài nơi.

Miền Bắc có mưa to cục bộ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 24/4:

Hà Nội có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía bắc chiều tối mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 35-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-35 độ C.