SỐC: Hôm nay nhiệt độ ngoài trời ở TPHCM có thể tăng vọt đến 53 độ C

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng nay (23/4), ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, từ 23-26/4, thời tiết TPHCM sáng và trưa chiều trời nắng. Ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố có nắng nóng. Đáng chú ý, vào chiều tối khu vực khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, có nơi có mưa vừa, mưa to; trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-35 độ. Ông Quyết cảnh báo, trong ngày hôm nay nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 53 độ, cao hơn gần 20 độ so với nhiệt độ khí tượng. Nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở TPHCM hôm nay (23/4) có thể lên tới 53 độ C - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nguyên nhân do bê tông, nhựa đường hấp thụ nhiệt, khi gặp mưa giông nhưng lượng mưa không đủ lớn đã hấp thụ ngược rồi tỏa thêm nhiệt vào không khí làm cho nhiệt độ gia tăng đáng kể và tình trạng nóng bức càng thêm gay gắt. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo từ 11 - 16 giờ. Từ ngày 23 - 26/4 mưa rào và giông có xu hướng gia tăng, đề phòng có mưa vừa, mưa to, lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cảm nhận vẫn quanh mức 50 độ C. Sau đó, nắng nóng tiếp tục diễn ra trong ngày 27 - 30/4, thời gian nắng nóng từ 11 - 15 giờ, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô dễ gây cháy nổ, ảnh hưởng tới sức khỏe. Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 23/4/2025: Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh, Nam Bộ mưa dông về chiều tối Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 23/4/2025 các vùng trên cả nước như sau.