Sáng 7/2, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Tính đến 6h ngày 07/02: Việt Nam có tổng cộng 1095 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước,

Tính từ 18h ngày 06/02 đến 6h ngày 07/02: 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 04 CA MẮC MỚI (BN1982-BN1985) là các ca cộng đồng tại Gia Lai (1) và Hải Dương (3). Cụ thể:

- Tỉnh Gia Lai ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1982): bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, liên quan đến ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, đã được cách ly tập trung ngày 03/2/2021, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 05/2/2021, kết quả xét nghiệm ngày 06/2/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 03 bệnh nhân (BN1983-BN1985): là bệnh nhân nam, có độ tuổi từ 21 đến 34 tuổi, liên quan đến ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hiện 03 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

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