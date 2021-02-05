Tối 5/2, Bộ y tế công bố 19 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.087 người.
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19 ca mắc COVID-19 là các ca lây nhiễm từ cộng đồng tại Hà Nội (1 ca), Hải Dương (12 ca), Quảng Ninh (2 ca), Điện Biên (3 ca) và Hà Giang (1 ca). Cụ thể:
- Thành phố Hà Nội ghi nhận 1 ca (bệnh nhân 1.958): là F1 của bệnh nhân 1.814, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 12 ca (bệnh nhân 1.959 - 1.967, bệnh nhân 1.973 - 1.975): 2 ca này là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng; 8 ca liên quan khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 ca (bệnh nhân 1.968 - 1.969): 2 ca là F1 của bệnh nhân 1.627, liên quan ổ dịch Công ty Poyun, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ca (bệnh nhân 1.970 - 1.972): 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và 1 ca đang điều tra dịch tễ.
- Tỉnh Hà Giang ghi nhận 1 ca (bệnh nhân 1.976): là F1 của bệnh nhân 1.871, bệnh nhân 1.872 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.