Tối 5/2, Bộ y tế công bố 19 ca nhiễm Covid-19 mới, Hà Giang lần đầu có ca bệnh

Xã hội 05/02/2021 18:27

Tối 5/2, Bộ y tế công bố 19 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.087 người.

19 ca mắc COVID-19 là các ca lây nhiễm từ cộng đồng tại Hà Nội (1 ca), Hải Dương (12 ca), Quảng Ninh (2 ca), Điện Biên (3 ca) và Hà Giang (1 ca). Cụ thể:

- Thành phố Hà Nội ghi nhận 1 ca (bệnh nhân 1.958): là F1 của  bệnh nhân 1.814, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 12 ca (bệnh nhân 1.959 - 1.967, bệnh nhân 1.973 - 1.975): 2 ca này là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng; 8 ca liên quan khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 ca (bệnh nhân 1.968 - 1.969): 2 ca là F1 của bệnh nhân 1.627, liên quan ổ dịch Công ty Poyun, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ca (bệnh nhân 1.970 - 1.972): 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và 1 ca đang điều tra dịch tễ.

- Tỉnh Hà Giang ghi nhận 1 ca (bệnh nhân 1.976): là F1 của bệnh nhân 1.871, bệnh nhân 1.872 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

 

Tối 5/2, Bộ y tế công bố 19 ca nhiễm Covid-19 mới, Hà Giang lần đầu có ca bệnh - Ảnh 1

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Từ khóa:   dịch Covid-19 chống dịch Covid-19 cách ly khẩn cấp

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