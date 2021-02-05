Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội nhiễm COVID-19, nhà trường tức tốc truy vết những người tiếp xúc

Xã hội 05/02/2021 16:36

Hiện những người có trách nhiệm đang rà soát lại thời khoá biểu cũng như những sinh viên mà ca nhiễm COVID-19 đã tiếp xúc.

Sáng nay (5/2) tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Y tế với các tỉnh có dịch COVID-19, đại diện Sở Y tế Điện Biên thông báo có 6 ca dương tính liên quan đến ổ dịch ở Cẩm Giàng và Thanh Hà tỉnh Hải Dương, huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong số này có sinh viên của trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết trường đã nhận được thông tin sự việc. Sinh viên này vốn ở trong ký túc xá của trường. Tuy nhiên, sinh viên này đã rời ký túc xá đến ở nhà người thân bên ngoài từ 10 ngày nay. Sau đó, em này đã quay về ký túc xá để lấy đồ.

Hiện những người có trách nhiệm đang rà soát lại thời khoá biểu cũng như khi em này quay trở lại ký túc xá đã tiếp xúc với những sinh viên nào.

GS. Minh cũng cho hay, từ tuần trước, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã chuyển sang học online. Đồng thời đã phun khử trùng toàn bộ ký túc xá của trường.

Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội nhiễm COVID-19, nhà trường tức tốc truy vết những người tiếp xúc - Ảnh 1

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Từ khóa:   dịch Covid-19 nhiễm Covid-19 chống dịch Covid-19

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