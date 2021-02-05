Theo người nhà, 1 trong 4 thanh niên chết cháy trong vụ hỏa hoạn ngày 23 Tết đã có con trai 2 tuổi, vợ còn đang mang thai 7 tháng.

Liên quan đến vụ 4 thanh niên chết cháy ngày 23 Tết vì nghi đốt vàng mã gây xôn xao dư luận xã hội, hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê nhà an táng theo phong tục địa phương. Trong số 4 nạn nhân, có anh Lê Bật T. (SN 1997, quê Thanh Hóa) và anh Lê Bật Đ. (SN 1993) là anh em ruột.

Trao đổi với Báo Giao Thông, ông S. (bác ruột 2 nạn nhân) cho biết anh Đ. hành nghề lái taxi, còn anh T. là sinh viên năm thứ 4 Đại học Thủy Lợi. Theo dự kiến ngày 31/1 T. lấy bằng xong sẽ về quê ăn Tết nhưng do vướng mắc gì đó nên ở lại Hà Nội ít hôm. Sáng 4/2, anh Đ. chở khách ra Nam Định rồi lên Hà Nội đón em trai về quê ăn Tết. Ở nhà, bố mẹ hai anh đã chuẩn bị bữa ăn thật ngon để đón con về sum vầy. Không ngờ đến chiều thì bàng hoàng nghe tin hai con trai duy nhất gặp nạn qua đời.

Ông S. đau xót nói về hai người cháu xấu số - Ảnh: Giao Thông Đau xót hơn, anh Lê Bật Đ. đã lập gia đình và có con trai 2 tuổi, vợ đang mang bầu bé gái 7 tháng tuổi. Trong đám tang, con trai anh Đ. vẫn chưa đủ nhận thức để biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngô nghê hỏi bố đi đâu khiến những người chứng kiến vô cùng đau xót. "Từ khi nghe tin con mất, bố mẹ nó như người mất hồn, không nói nên lời. Vợ cháu Đ. dường như bị suy sụp, ngất lịm liên tục. Để tránh ảnh hưởng đến thai nhi, gia đình phải cắt cử người luôn ở bên cạnh cháu dâu", ông S. đau xót nói. Như đã đưa tin, trưa 4/2, 4 nam thanh niên gồm Lê Bật T. (SN 1997, quê Thanh Hóa), Giáp Văn N. (SN 1997, quê Bắc Giang), Trần Duy H. (SN 1997, quê Nam Định) và Lê Khắc S. (SN 1997, quê Thanh Hóa) cùng nhau đi chợ mua đồ về nấu cơm cúng ông Công ông Táo ở căn nhà thuê trong ngõ 123 phố Tam Khương, quận Đống Đa (Hà Nội). Cả nhóm mời anh Lê Bật Đ. (SN 1993, anh ruột T.) đến ăn cùng. Sau khi ăn uống xong, anh S. rửa bát, lau nhà còn bốn bạn ngủ dưới tầng một và trên gác xép. Lau dọn xong, S. khoá cổng sắt lại và đi bộ ra đầu ngõ 123 phố Khương Thượng uống trà đá. Khoảng gần 13 giờ 30, anh này quay lại thì bàng hoàng thấy căn nhà bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa tức tốc đến hiện trường dập lửa, đưa 4 nạn nhân ra ngoài trong tình trạng đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lửa từ chậu đựng tro hóa vàng bén vào chiếc xe máy gây ra vụ hỏa hoạn lớn. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lời kể đau xót của thanh niên khóa cổng đi uống trà đá, quay về thấy phòng trọ cháy, 4 bạn qua đời thương tâm Chính quyền phường Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân trong vụ 4 thanh niên chết cháy 10 triệu đồng, đồng thời giúp đỡ đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-4-thanh-nien-chet-chay-ngay-23-tet-1-trong-4-nan-nhan-co-con-trai-2-tuoi-vo-dang-mang-thai-sap-sinh-395428.html