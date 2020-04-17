Rủ nhau tắm ao, 3 bé mầm non ở Hòa Bình đuối nước thương tâm

Xã hội 17/04/2020 19:50

Rủ nhau ra phía sau nhà văn hóa thôn tắm ao, 3 cháu nhỏ cùng học tại trường Mầm non Thanh Nông (tỉnh Hòa Bình) bị đuối nước thương tâm.

Mới đây, tại thị trấn Ba Hàng Đồi (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 16/4, các bé B.N.T. và B.H.S (đều sinh năm 2014) và cháu B.N.Y. (sinh năm 2015) cùng học tại trường Mầm non Thanh Nông, thị trấn Ba Hàng Đồi rủ nhau ra nhà văn hóa thôn Lộng Xanh (Thị trấn Ba Hàng Đồi) chơi.

Sau đó, các cháu rủ nhau xuống ao cạnh nhà văn hóa thôn Lộng Xanh tắm thì gặp nạn. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, người dân địa phương đi qua khu vực này phát hiện thi thể của 1 bé nên nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương.

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Rủ nhau tắm ao, 3 bé mầm non đuối nước thương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, Công an thị trấn Ba Hàng Đồi, Công an huyện Lạc Thuỷ đã có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Hiện thi thể 3 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Chính quyền địa phương cùng các hội đoàn thể đã tới thăm hỏi động viên các gia đình 3 nạn nhân, đồng thời chỉ đạo tổ chức mai táng theo đúng quy định trong thời gian giãn cách xã hội.

Cách đây không lâu, một nhóm trẻ rủ nhau tắm biển tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và một em trong số đó đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa. 

Khoảng 15 giờ ngày 3/3, người dân tại khu vực bãi biển phường Thọ Quang phát hiện một nhóm trẻ đang kêu cứu vì đuối nước. Người dân địa phương nhanh chóng lao xuống biển, cứu được 3 em học sinh. Trong số đó, 2 em được cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Còn em Trương Quang T. (SN 2012, ngụ phường Thọ Quang) được đưa lên bờ trong tình trạng nguy kịch, toàn thân tím tái. Nạn nhân được sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó không lâu.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, bãi biển trên có sóng lớn, biển động mạnh. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

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