Trong lúc tắm suối với bạn, hai chị em ruột xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn (Lào Cai) bị đuối nước thương tâm.

Mới đây, lực lượng chức năng huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể 2 chị em bị đuối nước thương tâm do đi tắm suối ở xã Khánh Yên Hạ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 21/4, nhóm nữ sinh rủ nhau đi tắm tại suối Nà Nheo (xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn). Trong lúc tắm, 2 chị em ruột Hoàng Thị Du (SN 2002) và Hoàng Thị Danh (SN 2004), trú tại thôn Sung Lảng, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn bị nước cuốn trôi.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương đã tổ chức vớt thi thể 2 cháu lên bờ giao cho gia đình tổ chức mai táng. Hai chị em Du và Danh đang theo học tại Trường THPT số 4, huyện Văn Bàn còn bố mẹ đang đi làm ăn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Công an xã báo cáo cấp trên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm này.

Dsuối Nà Nheo có phong cảnh đẹp và nước suối trong mát nên thường thu hút đông thanh thiếu niên tới tắm nhưng lại có xoáy nước sâu rất nguy hiểm - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Cách đây ít ngày, tại thị trấn Ba Hàng Đồi (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Vào chiều tối 16/4, các bé B.N.T. và B.H.S. (đều sinh năm 2014) và cháu B.N.Y. (sinh năm 2015) cùng học tại trường Mầm non Thanh Nông, thị trấn Ba Hàng Đồi rủ nhau ra nhà văn hóa thôn Lộng Xanh (Thị trấn Ba Hàng Đồi) chơi.

Sau đó, các cháu rủ nhau xuống ao cạnh nhà văn hóa thôn Lộng Xanh tắm thì gặp nạn. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, người dân địa phương đi qua khu vực này phát hiện thi thể của 1 bé nên nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Ba Hàng Đồi, Công an huyện Lạc Thuỷ đã có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Hiện thi thể 3 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Chính quyền địa phương cùng các hội đoàn thể đã tới thăm hỏi động viên các gia đình 3 nạn nhân, đồng thời chỉ đạo tổ chức mai táng theo đúng quy định trong thời gian giãn cách xã hội.

Rủ nhau tắm ao, 3 bé mầm non ở Hòa Bình đuối nước thương tâm Rủ nhau ra phía sau nhà văn hóa thôn tắm ao, 3 cháu nhỏ cùng học tại trường Mầm non Thanh Nông (tỉnh Hòa Bình) bị đuối nước thương tâm.

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