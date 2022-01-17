Theo nguồn tin từ Vnexpress, ngày 16/1, Lê Văn Trường Trường, quê Hậu Lộc, Thanh Hoá, bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, bắt để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Khi đến đường Đại Linh, đoạn vắng người qua lại, Trường bất ngờ rút dao mang theo sẵn trong người ra đe doạ tài xế. Trong lúc giằng co, Trường khai "vô tình" cứa dao vào cổ nạn nhân. Cướp được 500.000 đồng, anh ta tiếp tục yêu cầu tài xế trong tình trạng bị thương, máu chảy ở cổ, chở đến ngõ 21 Lê Văn Lương. Đến đây, Trường mở cửa xe cầm dao bỏ chạy.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 23h10 ngày 14/1, Trường đón taxi của anh Hải, 45 tuổi, từ đoạn đường ở phường Đại Mỗ và yêu cầu chở sang quận Thanh Xuân tìm bạn. Sau một hồi vờ tìm người không được, Trường đề nghị tài xế chở về chỗ cũ.

Trong quá trình điều tra theo nguồn tin từ Tiền Phong, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ đối tượng Trường khi đang ở lán trọ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thu giữ 0,026 gam heroin.

Tại cơ quan điều tra, Trường tỏ ra ăn năn hối cải và cho biết: "Em không cố ý làm lái xe taxi bị thương", bản thân nghiện ma túy nên đã làm liều. Bản thân không có ý định làm bị thương lái xe taxi cướp mà chỉ xin tiền để mua ma túy nhằm thỏa mãn cơn nghiện.



Lê Văn Trường tại cơ quan công an.

Những vết thương trên gây ra trong lúc lái xe chống cự, giằng co chứ không phải do Trường cố ý đâm hay làm gì.

"Em không ngờ bị bắt nhanh đến thế, cả đêm hôm đó em thức. Cán bộ công an vào em trông thấy nhưng vẫn ngồi im trong nhà" - Trường nói.

Trường cho biết thêm, hiện đang làm nghề giết mổ gia súc tại khu vực quận Nam Từ Liêm, trước đó làm ở quán thịt chó ở quận Thanh Xuân. Hiện bố Trường đã mất, mẹ làm nông ở quê.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.



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